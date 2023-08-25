Focus Entertainment представит расширенный геймплей Space Marine 2 и Banishers: Ghosts of New Eden 30 августа ©

Издательство Focus Entertainment объявило, что первые презентации расширенного игрового процесса Warhammer 40,000: Space Marine 2 от Sabre Interactive и Banishers: Ghosts of New Eden от DON’T NOD пройдут в прямой трансляции на YouTube 30 августа в 19:00 МСК.

Banishers: Ghosts of New Eden

Действие Banishers: Ghosts of New Eden происходит в мире, где бродят души усопших. Вы играете за опытных охотников за духами и изгнанников Антею Дуарте и Рэда Мак Рейта, пару, которой поручена непростая задача снять зловещее и зловещее проклятие. После необдуманного нападения Антею убивают, оставляя возлюбленного в одиночестве и глубоком отчаянии. Сможете ли вы выполнить свою клятву Изгонятеля или пожертвовать живыми в отчаянной попытке вернуть свою возлюбленную?

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Продолжите историю легендарного лейтенанта космического десанта Тита, которого играет звезда «Викингов» и «Одержимых» Клайв Стэнден, и верните вечную ночь в эпическую новую кампанию Warhammer 40,000: Space Marine 2, будь то в одиночку с ИИ или в кооперативе для 3 игроков. Раскройте свой смертоносный арсенал и воплотите непоколебимую жестокость величайших воинов Императора, чтобы защитить человечество от невыразимых ужасов галактики, включая темные силы Хаоса.