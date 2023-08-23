Капитан Тит отражает атаку полчищ врагов в новом игровом процессе Warhammer 40,000: Space Marine 2 ©

Gamescom 2023 преподнёс нам новый геймплей Warhammer 40K: Space Marine 2, где борьба с полчищами врагов была представлена ​​во всей красе.

Отраслевое мероприятие gamescom 2023 в Кёльне представило нам жестокий небольшой геймплейный ролик предстоящего экшена Warhammer 40,000: Space Marine 2, который является продолжением успешного пректа 2011 года. В новой игре от студии Sabre Interactive игроки снова возьмут на себя роль капитана Тита, которому предстоит противостоять ордам тиранидов.

В опубликованном ролике представлен фрагмент миссии, до краёв наполненный экшеном (и противниками).

Что немаловажно, опубликованный фрагмент игры позволяет поближе познакомиться с боевой системой, которая составляет основу игрового процесса в Space Marine 2. Надо признать, выглядит она очень эффектно и «мясисто» — особенно рукопашный бой. .

Поклонники первой игры также заметят, что новая версия обещает быть гораздо более динамичной, чем оригинал. Это связано, в том числе, с большим количеством врагов, которые просто «выливаются» из экрана и заставляют игрока постоянно двигаться.

Также интересны некоторые новые механики, вдохновлённые другими культовыми играми. Казни являются ярким примером этого, поскольку они пополняют ценные ресурсы брони — например, Glory Kills из последней версии Doom.

Премьера Warhammer 40,000: Space Marine 2 запланирована на этот год. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.