Сервера Focus Entertainment упали из-за огромного количества желающих записаться на бету Space Marine 2 ©

Студия Saber Interactive вместе с издателем Focus Entertainment недавно представили расширенный трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2. Свежий ролик демонстрировал шикарные кадры игрового процесса ожидаемого экшена и анонсировал прием заявок на бета-тестирование игры. Желающих опробовать долгожданное продолжение Space Marine оказалось так много, что они сломали работу всех серверов Focus Entertainment.

Сразу после анонса ЗБТ, официальный сайт Warhammer 40,000: Space Marine 2 перестал работать. Вместе с ним из строя вышел и главный портал Focus Entertainment, а также странички других игр, включая Banishers: Ghosts of New Eden, которые используют один и тот же сервер. Неполадки с доступностью к сайтам и серверам компании продлились больше шести часов. Ситуация стабилизировалась только сейчас, хотя некоторые игроки все еще продолжают жаловаться на проблемы с загрузкой страниц.

В Focus Entertainment извинились перед игроками за неудобство и подтвердили, что падение серверов было связано с огромным количеством пользователей, желающих записаться на тестирование Warhammer 40,000: Space Marine 2. Разработчики не ожидали такого наплыва игроков и обещают подготовиться к самому ЗБТ, а также релизу игры, улучшив пропускную способность серверов.

Выход Warhammer 40,000: Space Marine 2 должен состояться на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S до конца этого года. Попытаться записаться на закрытое тестирование игры можно на официальном сайте.