Сервера Focus Entertainment упали из-за огромного количества желающих записаться на бету Space Marine 2

Студия Saber Interactive вместе с издателем Focus Entertainment недавно представили расширенный трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2. Свежий ролик демонстрировал шикарные кадры игрового процесса ожидаемого экшена и анонсировал прием заявок на бета-тестирование игры. Желающих опробовать долгожданное продолжение Space Marine оказалось так много, что они сломали работу всех серверов Focus Entertainment.
Сразу после анонса ЗБТ, официальный сайт Warhammer 40,000: Space Marine 2 перестал работать. Вместе с ним из строя вышел и главный портал Focus Entertainment, а также странички других игр, включая Banishers: Ghosts of New Eden, которые используют один и тот же сервер. Неполадки с доступностью к сайтам и серверам компании продлились больше шести часов. Ситуация стабилизировалась только сейчас, хотя некоторые игроки все еще продолжают жаловаться на проблемы с загрузкой страниц.
В Focus Entertainment извинились перед игроками за неудобство и подтвердили, что падение серверов было связано с огромным количеством пользователей, желающих записаться на тестирование Warhammer 40,000: Space Marine 2. Разработчики не ожидали такого наплыва игроков и обещают подготовиться к самому ЗБТ, а также релизу игры, улучшив пропускную способность серверов.
Выход Warhammer 40,000: Space Marine 2 должен состояться на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S до конца этого года. Попытаться записаться на закрытое тестирование игры можно на официальном сайте.
На самом деле никто не записывался на тест, они сами уронили свой сайт типа ого вау, вотета ажиотаж!
Сайт просмотры не вытянул, как они собираются игроков на серверах держать?
Ну так единственная интересная игра по вархамеру.