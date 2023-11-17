Стратегия в реальном времени Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin вышла на ПК и консолях

Компания Frontier Developments сегодня выпустила стратегическую игру в реальном времени Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin для ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Первая в истории стратегия в реальном времени, основанная на обширной фэнтезийной вселенной Games Workshop, включает в себя четыре отдельные фракции, эпическую кинематографическую одиночную кампанию, соревновательные многопользовательские игры 1 на 1 и 2 на 2, режим завоевания для сложной одиночной игры, а также безграничные возможности для творчества с помощью инструментов редактора карт и армейских раскрасок.

Realms of Ruin — это игра, состоящая из напряженных и тактических сражений, действие которой происходит в Гуре, одном из восьми Владений Смертных в Warhammer Age of Sigmar. В эту захватывающую стратегию в реальном времени можно играть как с помощью мыши, так и с клавиатуры, а также с помощью контроллера через DirectStep — инновационный интерфейс, который дает игрокам, использующим геймпад, гибкость и оперативность традиционных элементов управления в стратегии в реальном времени. Игроки на ПК могут насладиться прекрасно настроенной мышью и клавиатурой в классическом духе жанра.

В одиночной кампании рассказывается о отряде могучих воинов, известных как Грозорождённые Вечные, которые отправляются в негостеприимные болота Гура в поисках артефакта великой силы. Их цель — спасти свое поселение-крепость Харканибус от безжалостной осады жестокой фракции Орруков Крулебойзов, которые сделали болота своим домом. Однако этот источник силы имеет темную историю, и по мере того, как история меняет точки зрения между теми, кто связан с артефактом, командиры будут представлены двум дополнительным фракциям: Ученикам Тзинча, мастерам манипуляции и ткачам судеб, а также призрачные стаи Ночного Призрака. Полная неожиданных поворотов история об отчаянном выживании в диком мире ждет бывалых фанатов стратегий в реальном времени, поклонников Age of Sigmar и тех, кто совершенно не знаком с этим жанром.