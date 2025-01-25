Warhammer: Vermintide 2 - Versus получила обновление Devious Delvings

Стокгольмский разработчик инди-игр Fatshark сообщили, что обновление Devious Delvings стало доступно для Warhammer: Vermintide 2 – Versus на ПК в Steam.

Devious Delvings — это второй уровень трехчастного приключения Verminous Dreams. Обнаружив эльфийский храм, захваченный скавенами, герои отправляются глубже в туннели под храмом, чтобы узнать, что планируют скавены.

Devious Delvings — это бесплатное обновление для всех владельцев Warhammer: Vermintide 2 на всех платформах. Третья часть выйдет в апреле 2025 года.