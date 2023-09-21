Средневековый экшен Warhaven стал доступен в раннем доступе на ПК, а позже выйдет и на консолях ©

Warhaven выйдет на PS5 и Xbox серии X|S: компания Nexon объявила об этом, представив трейлер на выставке Tokyo Game Show 2023 и приурочив его к дебюту игры в Steam в режиме раннего доступа.

Warhaven - это бесплатный средневековый фэнтезийный экшен жанре "игрок против игрока" для двух команд (до 16 игроков в каждой). Выбирайте воина, ведите свой отряд в бой и воплощайтесь в могущественного бессмертного, чтобы переломить ход войны!

Так же были представлены специальные ролики посвящённые особенностям различных классов:

Спойлер

Динамичный ближний бой в Warhaven понравится и новичкам, и ветеранам. Выбирайте уникальных бойцов, каждый из которых имеет свои собственные мотивы сражаться под знаменем Warhaven.

Координируйте свои действия с отрядом перед каждым боем и перехитрите противника, используя тактические маневры. Сражайтесь за контроль над плацдармами и мощными двигателями войны, которые в них находятся.

Отличившиеся солдаты получают возможность воплотиться в аватара Бессмертных - могущественных богов, властвующих над полем боя. Обретите бессмертие и поверните маятник судьбы в свою пользу!