Ролевая игра Wartales сегодня выходит на Nintendo Switch ©

Сегодня было объявлено, что Wartales от Shiro Games выйдет на Nintendo Switch. Это фэнтезийная ролевая игра с многопользовательской онлайн-игрой для четырех игроков. На данный момент она доступна только на ПК, поэтому её можно считать консольным эксклюзивом консоли Switch.

Прошло столетие с момента падения Эдоранской Империи от беспрецедентной чумы, охватившей нацию. Теперь земля процветает наемничеством, бандитизмом и воровством, а честь стала почти полностью забытой добродетелью.

Теперь приготовьтесь возглавить группу беспринципных персонажей в огромном открытом мире, где сражения, смерть и жажда богатства будут диктовать вашу повседневную жизнь. Вы не герой этой истории, которому суждено возвестить новую эру мира. Ваша цель — выжить и процветать в этом суровом и враждебном мире любыми необходимыми способами.