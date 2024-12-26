Watch Dogs получила сборник модов, улучшающий графику и игровую механику

Моддер Koschei поделился набором модов Koschei’s Brutalist Merge, которые могут переделать первую часть Watch Dogs. Koschei объединил множество модов, чтобы создать непревзойденный опыт.
Watch_Dogs от Ubisoft была одной из первых игр, которая получила серьезный даунгрейд по сравнению с ее демоверсией на E3. Этот мод объединяет некоторые из самых известных, которые вы можете найти для нее. Он включает в себя Source Textures Collection, The Fall of Windy City и Living City. Вы также найдете моды Enhanced Coat Physics, Realistic Ragdolls + Lethal Takedown и Enhanced Traffic Diversity.
Короче говоря, этот мод переделает как графику, так и игровую механику. Скачать его можно по этой ссылке.
Первая часть была хороша, а потом скатилась на дно! К сожалению.
Living city шикарнейший мод. Возвращает все фишки, которые юбки за каким-то вырезали до релиза, и добавляет новые. Игра полностью преображается. Город становится реально живым, в нем постоянно что-то происходит. Вместе с модом на графику из E3 Watch Dogs для меня стал той самой игрой, которая я ждал после E3.
Чё вспомнили... // Макс Легкошкур