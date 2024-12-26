Watch Dogs получила сборник модов, улучшающий графику и игровую механику

Моддер Koschei поделился набором модов Koschei’s Brutalist Merge, которые могут переделать первую часть Watch Dogs. Koschei объединил множество модов, чтобы создать непревзойденный опыт.

Watch_Dogs от Ubisoft была одной из первых игр, которая получила серьезный даунгрейд по сравнению с ее демоверсией на E3. Этот мод объединяет некоторые из самых известных, которые вы можете найти для нее. Он включает в себя Source Textures Collection, The Fall of Windy City и Living City. Вы также найдете моды Enhanced Coat Physics, Realistic Ragdolls + Lethal Takedown и Enhanced Traffic Diversity.

Короче говоря, этот мод переделает как графику, так и игровую механику. Скачать его можно по этой ссылке.