Красочную ММО Wayfinder ждёт новое начало. Игру сняли с продажи для переработки

В конце прошлого года на ПК вышла очередная ММО под названием Wayfinder. Проект от студии Airship Syndicate выделялся красочным визуальным стилем, а также интересными геймплейными решениями, и у него были все шансы стать успешным. Однако что-то пошло не так. Wayfinder серьезно пострадала от нестабильной работы серверов и посредственной коммуникации со стороны издателя, поэтому авторы решили взять всё в свои руки. В Airship Syndicate объявили, что снимают Wayfinder с продажи для масштабной переработки и получения полных прав на игру.
Как сообщается, представители Airship Syndicate уже достигли определенного соглашения с оригинальным издателем Digital Extremes о передаче прав на Wayfinder. Пока тянется остальной юридический процесс, продажи игры были приостановлены на всех цифровых площадках. Также разработчики признали неудачный релиз игры и спорные решения о микротранзакциях, поэтому обещают пересмотреть свой подход к игре. В студии по-прежнему верят в потенциал игры и хотят доказать это делом, вернув проект в продажу в обновленном виде.
Когда мы основали Airship, мы хотели создавать великие игры в захватывающих мирах, с запоминающимися персонажами и приключениями. Учитывая эти основные принципы, мы провели последние несколько месяцев за кулисами, оспаривая некоторые из основных идей Wayfinder и создавая опыт, который соответствует нашим стандартам и убеждениям. При этом мы не забывали о том, что хотим уважать наших основателей и радовать новых игроков - и все это при сохранении приемлемой бизнес-модели для нас как нового независимого издателя. Мы планируем рассказать об этих изменениях в ближайшее время, но мы еще не совсем готовы.
— сообщили в Airship Syndicate.
Сроки возвращения Wayfinder в магазине не были озвучены, но авторы игры заявили, что "стремятся сохранить проект активным и ярким", и что более подробная информация о готовящихся изменениях появится в течение следующих четырех-шести недель. Все, кто уже владеет игрой, сохранят к ней доступ.
Забавно. Из раза в раз, они обсираются с микротранзакциями, лутбоксиками, но жажда наживы затмевает разум.
Игра сырая до безумия, играть невозможно, но пофигу, купи скинчик, очень надо.
Впервые слышу о ней