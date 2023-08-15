Ранний доступ к Wayfinder должен был быть запущен сегодня, но отложен в последнюю минуту

Ранний доступ к Wayfinder должен был начаться сегодня, приглашая искателей приключений встретиться с Мраком, но с этим придется подождать еще несколько дней, так как Airship Syndicate отложили запуск до 17-го числа из-за некоторых проблем.
Чтобы принять участие, игроки должны приобрести Founder’s Pack, который можно купить не менее чем за 20 долларов. Те, кто тратит больше, получают эксклюзивные награды, такие как улучшенный Kyros, наборы стилей, косметические предметы и украшения для дома.
Основатели могут проходить 1-й и 2-й сезоны наградных башен, зарабатывая опыт и ключи. Другие вещи, полученные с помощью боевого пропуска игры, включают компоненты для крафта, наборы стилей, эмоции, скины для оружия, амулеты, украшения для дома и домашних животных. Эти награды также останутся доступными на неопределенный срок, так что спешить некуда.
Еще одна вводимая функция — это жилье для игроков, позволяющее игрокам создавать персонализированные апартаменты с украшениями, которые предлагают игровые преимущества.
Также есть функции кросс-плея и кросс-сохранения, поскольку Wayfinder выходит на ПК, PS5, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.