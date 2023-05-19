Wayfinder превратилась в MMO случайно ©

Wayfinder, предстоящая онлайновая экшен-RPG от разработчика Airship Syndicate, предлагает красочное приключение, в центре которого стоит взаимодействие между игроками. Это очень многообещающая MMO, но, как оказалось, студия не имела в виду массовый многопользовательский онлайн опыт, когда приступала к созданию игры.



Президент компании Райан Стефанелли вспоминает, как статус MMO игры удивил тех, кто ее создавал. "Она становилась все больше и больше, до такой степени, что это было похоже на "Эй, это MMO, над которой мы внезапно работаем?". Мы определенно не представляли ее в таком свете".



Генеральный директор и креативный директор Джо Мадурейра объясняет, что игра росла в плане амбиций и масштабов по мере увеличения числа сотрудников Airship Syndicate. "В самом начале мы были ограничены из-за размера нашей команды - мы были такими маленькими. У нас были пределы, за которые мы сейчас начинаем выходить".



Wayfinder - это условно-бесплатная игра, которая была впервые представлена на церемонии Game Awards в декабре прошлого года. События игры происходят в Эвеноре, мире, которому угрожает сила под названием Мрак. Вы берете под свой контроль Путников (Wayfinders), могучих воинов, рожденных Мраком, которым поручено завоевать его. Для этого вам предстоит посетить подземелья, известные как "Затерянные зоны", где вы и ваши друзья сможете сражаться с врагами и собирать ресурсы для добычи и создания нового снаряжения.



Следующий закрытый бета-тест Wayfinder состоится 24 мая на PS5, PS4 и ПК. Ожидается, что игра выйдет в раннем доступе на этих платформах летом 2023 года. Полный запуск запланирован на "конец 2023 года", и, согласно официальной странице игры, версии для Xbox также находятся в разработке.