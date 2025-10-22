ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Where Winds Meet 14.11.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.9 95 оценок

Системные требования экшена Where Winds Meet озадачили игроков

Simple Jack Simple Jack

Разработчики экшена Where Winds Meet поделились официальными системными требованиями игры. Однако опубликованные спецификации вызвали недоумение у геймеров из-за некоторых странностей и отсутствия конкретики по целевому разрешению и настройкам графики.

Особенно пользователей в сети X смутило сочетание 8 ГБ оперативной памяти и очень старой видеокарты NVIDIA GeForce GTX 750 Ti в минимальных требованиях. При этом рекомендуемые требования выглядят куда серьезнее, запрашивая целых 32 ГБ ОЗУ и видеокарту уровня RTX 2070 Super. Такая большая разница в объеме необходимой памяти между минимальной и рекомендуемой конфигурациями также вызвала вопросы.

Минимальные системные требования:

  • ОС: 64-битная Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 2400G
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Видеокарта: GTX 750 Ti / RX 550 / ARC A380
  • Место на диске: 60 ГБ (рекомендуется SSD)

Рекомендуемые системные требования:

  • ОС: 64-битная Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X
  • ОЗУ: 32 ГБ
  • Видеокарта: RTX 2070 Super / RX 6700 XT / ARC A750
  • Место на диске: 100 ГБ (требуется SSD)

Глобальная версия Where Winds Meet выйдет 14 ноября на ПК и PS5. Сыграть в новинку можно будет как в соло, так и в MMO-режиме.

Источник  
9
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Иваныч из Тулы

Так подстройка под любые системы, отличный подход от разработчиков. Зачем тебе текстуры высокого разрешения, если карта не тянет?

4
jax baron

не ну если в рекам 4к то норм такое - и это можно объяснить.

2
ImpulsiveIsidoros

В реках скорее всего 4к текстуры просто.

AdriftDylan

Ну и что такого?В тех же Ворлд оф Танкс есть СД и ХД версии,на минималках на любом утюге запустится,а для 4К рекомендуется 4070.

1
нитгитлистер

боюсь спросить а что при установке моно будет выбрать между 60 гб и 100 гб? а ультра версия сколько весить будет? 200?

1
ImpulsiveIsidoros

Очередной пук сренькер, лишь бы что то ляпнуть

Aleksey Aleshka

Сейчас бы в наше время на требования смотреть. Напомню у второго Сталкера в минималках 1060

1
ImpulsiveIsidoros

Ну да и что? 1060 под 30 фпс.

Константин335

Такие низкие требования? То ли графика плохая, то ли оптимизация отличная

ImpulsiveIsidoros

Ну игра просто использует старые технологии. Это не плохо и не хорошо, просто такая игра. Но это лучше чем очередной неоптимизированный лагодром с анрил 5