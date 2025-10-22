Системные требования экшена Where Winds Meet озадачили игроков

Разработчики экшена Where Winds Meet поделились официальными системными требованиями игры. Однако опубликованные спецификации вызвали недоумение у геймеров из-за некоторых странностей и отсутствия конкретики по целевому разрешению и настройкам графики.

Особенно пользователей в сети X смутило сочетание 8 ГБ оперативной памяти и очень старой видеокарты NVIDIA GeForce GTX 750 Ti в минимальных требованиях. При этом рекомендуемые требования выглядят куда серьезнее, запрашивая целых 32 ГБ ОЗУ и видеокарту уровня RTX 2070 Super. Такая большая разница в объеме необходимой памяти между минимальной и рекомендуемой конфигурациями также вызвала вопросы.

Минимальные системные требования:

ОС: 64-битная Windows 10/11

64-битная Windows 10/11 Процессор: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 2400G

Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 2400G ОЗУ: 8 ГБ

8 ГБ Видеокарта: GTX 750 Ti / RX 550 / ARC A380

GTX 750 Ti / RX 550 / ARC A380 Место на диске: 60 ГБ (рекомендуется SSD)

Рекомендуемые системные требования:

ОС: 64-битная Windows 10/11

64-битная Windows 10/11 Процессор: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X ОЗУ: 32 ГБ

32 ГБ Видеокарта: RTX 2070 Super / RX 6700 XT / ARC A750

RTX 2070 Super / RX 6700 XT / ARC A750 Место на диске: 100 ГБ (требуется SSD)

Глобальная версия Where Winds Meet выйдет 14 ноября на ПК и PS5. Сыграть в новинку можно будет как в соло, так и в MMO-режиме.