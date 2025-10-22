Системные требования экшена Where Winds Meet озадачили игроков

Разработчики экшена Where Winds Meet поделились официальными системными требованиями игры. Однако опубликованные спецификации вызвали недоумение у геймеров из-за некоторых странностей и отсутствия конкретики по целевому разрешению и настройкам графики.
Особенно пользователей в сети X смутило сочетание 8 ГБ оперативной памяти и очень старой видеокарты NVIDIA GeForce GTX 750 Ti в минимальных требованиях. При этом рекомендуемые требования выглядят куда серьезнее, запрашивая целых 32 ГБ ОЗУ и видеокарту уровня RTX 2070 Super. Такая большая разница в объеме необходимой памяти между минимальной и рекомендуемой конфигурациями также вызвала вопросы.
Минимальные системные требования:
- ОС: 64-битная Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 2400G
- ОЗУ: 8 ГБ
- Видеокарта: GTX 750 Ti / RX 550 / ARC A380
- Место на диске: 60 ГБ (рекомендуется SSD)
Рекомендуемые системные требования:
- ОС: 64-битная Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X
- ОЗУ: 32 ГБ
- Видеокарта: RTX 2070 Super / RX 6700 XT / ARC A750
- Место на диске: 100 ГБ (требуется SSD)
Глобальная версия Where Winds Meet выйдет 14 ноября на ПК и PS5. Сыграть в новинку можно будет как в соло, так и в MMO-режиме.
Так подстройка под любые системы, отличный подход от разработчиков. Зачем тебе текстуры высокого разрешения, если карта не тянет?
не ну если в рекам 4к то норм такое - и это можно объяснить.
В реках скорее всего 4к текстуры просто.
Ну и что такого?В тех же Ворлд оф Танкс есть СД и ХД версии,на минималках на любом утюге запустится,а для 4К рекомендуется 4070.
боюсь спросить а что при установке моно будет выбрать между 60 гб и 100 гб? а ультра версия сколько весить будет? 200?
Очередной пук сренькер, лишь бы что то ляпнуть
Сейчас бы в наше время на требования смотреть. Напомню у второго Сталкера в минималках 1060
Ну да и что? 1060 под 30 фпс.
Такие низкие требования? То ли графика плохая, то ли оптимизация отличная
Ну игра просто использует старые технологии. Это не плохо и не хорошо, просто такая игра. Но это лучше чем очередной неоптимизированный лагодром с анрил 5