Where Winds Meet достигла 15 миллионов игроков за один месяц

Where Winds Meet достигла ещё одной важной вехи: разработчики подтвердили, что глобальная версия игры привлекла целых 15 миллионов игроков всего за один месяц.

Разработчики поделились этой новостью вместе с сообщением, в котором поблагодарили сообщество за помощь в превращении этой ролевой игры в жанре уся в один из самых больших хитов года. Этот всплеск последовал за запуском мобильной версии, которая стала доступна 12 ноября и способствовала появлению новой волны игроков по всему миру.

Это достижение дополняет и без того впечатляющий успех игры, которая за первые две недели привлекла девять миллионов игроков и достигла рекордного количества одновременно играющих пользователей Steam — 251 008 человек 23 ноября 2025 года.

Это достижение также произошло вскоре после выхода версии 1.1, крупного обновления, которое добавило полностью расширенную карту Кайфэна, новую секту, новые главы кампании, новые костюмы, сезонные события и десятки улучшений, повышающих удобство использования.

И это еще не все: в честь Нового года в Where Winds Meet пройдёт глобальное внутриигровое событие с фейерверком с 31 декабря 2025 года по 1 января 2026 года, приглашая игроков из всех регионов принять участие в локальных обратных отсчётах, пока игра приближается к Новому году.