White Day 2: The Flower That Tells Lies - Complete Edition выйдет на PS5 и Xbox Series в 2024 году

Компания PQube официально подтвердила, что выпустит приключенческий хоррор White Day 2: The Flower That Tells Lies - Complete Edition в версиях для PlayStation 5 и Xbox Series в 2024 году. При этом физическое издание будет доступно только на PlayStation 5.

Среди учеников распространился слух, что призрак Сун А появился в средней школе Ёнду, где 14 марта произошел несчастный случай. Люди не верили в призраков и не придавали этому значения, но некоторые из них снова вспомнили воспоминания о прошлом. Одна девушка среди них поздним вечером направилась к закрытой школе, чтобы освободиться от ига своего кошмара, вызванного смертью Сунг-а. Но девушка была не единственной, кто пришел в школу в то время.

Дебют White Day 2: The Flower That Tells Lies - Complete Edition состоялся на PC (через Steam) в феврале 2023 года. Всего вышло три эпизода, каждый из которых фокусируется на разных героях.