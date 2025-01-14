Australian Open представил необычную трансляцию матчей в стиле видеоигр

Первый крупный теннисный турнир года Australian Open 2025, проходит в Мельбурне и удивляет зрителей новаторскими решениями.

В рамках мероприятия запущена экспериментальная трансляция под названием «AO Animated». Этот формат представляет анимированные версии матчей, где игроки и их движения напоминают персонажей из культовой видеоигры Wii Sports.

Скриншот с прямой трансляции матча

Примером такого подхода стал матч Джейкоба Фернли против Ника Кирьоса, в котором анимация не всегда точна: ракетки и мячи порой исчезают, а звук немного не синхронизирован с действиями на экране. Несмотря на технические недочеты, идея вызывает интерес и позволяет взглянуть на теннис с нового ракурса. Трансляции «AO Animated» доступны во вкладке «Прямой эфир» на YouTube-канале турнира.

Ранее, в декабре 2024 года, NFL совместно с Disney+ провели необычную трансляцию матча между Cincinnati Bengals и Dallas Cowboys в стиле мультсериала «Симпсоны». Персонажи, включая Гомера и Барта, изображали игроков на поле, что вызвало большой интерес аудитории.