По слухам, EA прекращает поддержку игры Wild Hearts спустя всего семь месяцев после ее выхода

В Wild Hearts вы сможете в полной мере ощутить мощь древних технологий и сразиться с ужасающими существами, которые вобрали в себя невероятные силы самой природы. Будьте готовы к ожесточённой битве, которая заставит вас использовать все свои навыки и смекалку.

Эти чудовища, наполненные безумием и обладающие силами первобытной природы в её самой разрушительной форме, казались непобедимыми. Но появление грозного охотника и древней технологии «каракури» даёт надежду на победу. С помощью уникального оружия вы сможете изменить ход битвы и одержать победу над этими устрашающими существами.

Отправляйтесь на охоту в одиночку, либо пригласите друзей и сражайтесь вместе в совместном режиме.