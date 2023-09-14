По слухам, EA прекращает поддержку игры Wild Hearts спустя всего семь месяцев после ее выхода. Сообщение об этом поступило от модератора в официальном Discord игры и в её сообществе на Reddit.
То, что, по вашему мнению, случится с игрой, к сожалению, произошло. EA не хочет сидеть над игрой и уделять ей время в ожидании, что она, скорее всего, станет следующей MH (Monster Hunter). Похоже, что игра не стала многомиллионным хитом, как они хотели, и они не хотят дать ей возможность развиваться.
Несмотря на то, что серверы, скорее всего, останутся в рабочем состоянии, игрокам не стоит ожидать какого-либо дополнительного контента, обновлений или исправлений. По словам модератора, ожидается, что будет сделано официальное объявление.
Игра, посвященная охоте на монстров, вышла в феврале и получила в целом благоприятные отзывы на Metacritic.
Игра то не плохая. Но её надо доводить до ума. Но беднейшая контора ЕА, не может. У неё же меньше денег чем у Hallo Games с их No Man Sky, которая получает обновления уже много лет
Лет на 15-20 опоздали... хотя первые МХ за пределами Японии вообще неизвестны были )
Если уберут дуньку то в торрент версию поиграть можно (да уже была, но там ещё контент вышел), не самая плохая калька с MH.