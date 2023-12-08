На The Game Awards 2023 была представлена новая игра от создателей Dead Cells

Разработчики из студии Motion Twin сделали приятный сюрприз прямо на церемонии The Game Awards. Команда, подарившая нам отличный хардкорный платформер Dead Cells, представила свой новый амбициозный проект. На этот раз игроки смогут отправиться в гиперактивное 3D-приключение Windblown в одиночку или в компании друзей. Дебютный трейлер игры доступен для просмотра ниже.

В Windblown игрокам предстоит взять под свой контроль Липера, одного из наших героев, который должен защитить Ковчег от очень агрессивного Вихря. Впитывайте воспоминания павших воинов, а затем используйте их на практике, внедряя их навыки в свое оружие.

Windblown предлагает совершенно новый уровень скорости в жанре экшн-«рогалик». Подобно молнии вы с легкостью перемещаетесь по огромным, постоянно меняющимся островам в небе, и каждая вылазка полна тайн, которые предстоит раскрыть. Поймайте свой ритм в неустанных боях со стражами Вихря, стремящимися уничтожить вас. Готовьтесь сражаться со сложными боссами, которым не терпится пережевать вас и выплюнуть.

Релиз Windblown состоится уже на ПК в 2024 году в рамках раннего доступа. Авторы собираются активно изучать отзывы сообщества, чтобы сделать каждый аспект экшена еще лучше и развивать игру вместе с сообществом.