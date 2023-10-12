Для Windjammers 2 вышло свежее обновление с новыми персонажами, режимами и полным кросс-плеем ©

Dotemu выпустили крупное бесплатное обновление Windjammers 2 для ПК в Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. В новом бесплатном обновлении представлены два новых персонажа: андроид Джамма GX03 и польская мощная актриса Анна Шалинки, а также режимы «Как играть» и «Практика», а также множество новых онлайн-функций, таких как лобби и долгожданная полноценная кросс-игра — отправляйтесь на пляж и играйте с ваши друзья независимо от платформы.

В Федерации Flying Power Disc Federation дебютирует Джамма GX03, андроид, чья хорошо сбалансированная сила и скорость могут соперничать с лучшими игроками на площадке. Главный спонсор Todemu создал Джамма GX03, чтобы бороться с падением количества зрителей, но при этом их творение обещает ознаменовать новую эру соревнований в престижном виде спорта, и она уже подает надежды как любимица фанатов.

К этому списку также присоединилась полька Анна Шалинки, сирота, которая выросла в цирке, прежде чем сбежать. Оттачивая свои навыки медленного, но чрезвычайно мощного штангиста, она полна решимости выиграть кубок и использовать свое новое положение, чтобы защищать животных и отомстить цирковым артистам, которые плохо с ними обращаются.

Освойте этих новых персонажей в двух новых режимах, которые появились в Windjammers 2: «Как играть» и «Практика». Первые позволяет изучить все приемы в режиме «Как играть», глубоко погружаясь в движение, удары (бросок, удержание, удар и падение), прыжки и суперудары. Режим практики позволяет игрокам сражаться с компьютером с помощью множества настроек, включая службу Force, ряд уровней сложности и многое другое.

В сегодняшнем бесплатном обновлении дебютируют основные новые онлайн-функции — лобби и полный кросс-плей. Присоединяйтесь или создайте лобби, чтобы играть с друзьями с помощью пароля и использовать различные настройки, чтобы создать идеальную группу заклятых врагов. Кросс-игра позволяет игрокам на глушителях Nintendo Switch и PlayStation присоединяться к игрокам Steam и Xbox в сетевых матчах.