Официальный голос Геральта поделился свежими подробностями о производстве ремейка первого "Ведьмака"

Актер озвучивания Даг Кокл, который является голосом Геральта из Ривии в играх серии The Witcher, на днях поговорил с зарубежными журналистами о производстве ожидаемого ремейка первой игры. Как и многие поклонники франшизы, он с нетерпением ждет обновленного издания проекта, который положил начало для целой саги удивительных приключений. К сожалению, Кокл не слишком хорошо осведомлен о проекте, однако он надеется, что в нем вернутся к роли Геральта.
Как отметил актер озвучивания, ему известно, что студия CD Projekt RED сейчас активно прорабатывает будущее игровой вселенной "Ведьмака". Даг Кокл уверен, что в новых играх серии фанаты еще обязательно увидят Геральта, однако пока разработчики не связывались с ним для работы над ремейком или любой другой игрой серии.
Меня очень интересует ремейк The Witcher: подумать только, я записывал озвучку для первой игры в 2005 году, а сама игра вышла в 2007 году. Почти 20 лет прошло, но скоро мы вновь сможем погрузиться в эту вселенную, я уверен.
— заявил актер.
Ремейк The Witcher был официально анонсирован еще в прошлом году. Известно, что игра создается на базе движка Unreal Engine 5 под присмотром студии Fool's Theory, которая состоит из ветеранов CD Projekt RED. Сама же польская компания может начать более активно говорить о ремейке "Ведьмака" уже в следующем году.
"поделился свежими подробностями о производстве ремейка." "К сожалению, Кокл не слишком хорошо осведомлен о проекте." так это и есть новость? что он ни чего не знает?
новость ради новости
Не не, типа "новость" ради баллов 😅
Ну и где подробности, или это непонимания значения слов и трудности связки смысла? В статье нет ни слова чего-то нового по игре, актёр озвучки обозначил что он в курсе что идёт разработка ранее официально аннонсированой игры! Ну ок, так а что насчёт подробностей, кликбейт это фу-фу, не хорошо быть таким.
Я как именитый игрок в Ведьмака 3, делюсь новостью о том, что ремейк находится в производстве.
Первый и третий ведьмак маст хэв. Двойка это сон собаки и демоверсия тройки с левыми персами.