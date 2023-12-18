Официальный голос Геральта поделился свежими подробностями о производстве ремейка первого "Ведьмака"

Актер озвучивания Даг Кокл, который является голосом Геральта из Ривии в играх серии The Witcher, на днях поговорил с зарубежными журналистами о производстве ожидаемого ремейка первой игры. Как и многие поклонники франшизы, он с нетерпением ждет обновленного издания проекта, который положил начало для целой саги удивительных приключений. К сожалению, Кокл не слишком хорошо осведомлен о проекте, однако он надеется, что в нем вернутся к роли Геральта.

Как отметил актер озвучивания, ему известно, что студия CD Projekt RED сейчас активно прорабатывает будущее игровой вселенной "Ведьмака". Даг Кокл уверен, что в новых играх серии фанаты еще обязательно увидят Геральта, однако пока разработчики не связывались с ним для работы над ремейком или любой другой игрой серии.

Меня очень интересует ремейк The Witcher: подумать только, я записывал озвучку для первой игры в 2005 году, а сама игра вышла в 2007 году. Почти 20 лет прошло, но скоро мы вновь сможем погрузиться в эту вселенную, я уверен.

— заявил актер.

Ремейк The Witcher был официально анонсирован еще в прошлом году. Известно, что игра создается на базе движка Unreal Engine 5 под присмотром студии Fool's Theory, которая состоит из ветеранов CD Projekt RED. Сама же польская компания может начать более активно говорить о ремейке "Ведьмака" уже в следующем году.