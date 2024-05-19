The Witcher 3: Wild Hunt вышла ровно 9 лет назад

Девять лет назад CD Projekt Red выпустила The Witcher 3: Wild Hunt, и с тех пор ролевые игры с открытым миром сильно изменились. По сей день эпическое приключение Геральта из Ривии продолжает привлекать огромное количество поклонников, регулярно превышающее 12 000 одновременных игроков в Steam.
Ведьмак 3 установил высокий стандарт для ролевых игр с открытым миром, из-за чего другим играм было сложно соответствовать этому уровню. Ее разветвленное повествование, увлекательные квесты и умопомрачительные отдельные DLC по-прежнему поражают игроков почти десять лет спустя.
Каждый уголок от оживленных улиц Новиграда до жутких болот Велена полон жизни и деталей. Разработчики сосредоточились на создании мира, который выглядел бы одновременно аутентичным и волшебным.
Хотя бой в «Ведьмаке 3» не стал революцией, он надежен и доставляет удовольствие. Существует сочетание оружия, заклинаний и стратегий, что дает игрокам гибкость в боях. Кроме того, есть выбор уровней сложности, поэтому каждый, от обычных игроков до заядлых геймеров, сможет найти для себя идеальное испытание.
Дизайн квестов в «Ведьмаке 3» получил высокую оценку за глубину и за то, как выбор влияет на повествование. Будь то основной квест или побочный, игроки сталкиваются с трудными решениями и моральными «серыми зонами», которые могут иметь большие последствия.
Геральт, Йеннифэр, Трисс и Цири стали культовыми персонажами игрового сообщества. Их подробные личности и сложные отношения углубляют историю. Кроме того, озвучка и диалоги на высшем уровне, затягивая игроков еще глубже во вселенную игры.
Ведьмак 3 остается невероятно популярным, что видно как по количеству игроков, так и по множеству завоеванных наград. Имея за плечами более 260 наград «Игра года», она прочно зарекомендовала себя как одна из лучших игр всех времен.
Успех игры привел к появлению двух потрясающих дополнений: «Каменные сердца» и «Кровь и вино», признанных двумя из лучших в истории.
Когда игра отличная тут вопросов нет, проходил не одни раз с огромным удовольствием а ДЛС Кровь и Вино это вообще одно из лучших ДЛС в истории игропрома - эталон, печально только то что Продежкты даже близко не смогли выдать такой же качественный и интересный проект а выдали кривой не работающий, кривой выкидыш 2077, и ладно бы дело было только в ужасной технической части и сломанных механиках но блин доп квесты очень сильно разочаровали по сравнению с тем же Ведьмаком 3, у меня было такое ощущение что мне подсунули хлам уровня юбисофт.
Игра для меня лучшая из всех. Так и не нашел ничего сопоставимого по качеству.
почти десять лет назад... охренеть время летит, помню только вчера был релиз и я играл в гоговскую версию на своей ультимативно-устаревшей гтх570, и прошёл её за три дня без косяков((( шикарное было время
купил её тогда, а теперь мне не дают длс докупить
спасибо, дальше тока бесплатно
Одна из лучших игр на моей памяти.Не помню, чтобы в какой другой игре, так сильно не хотелось расставаться с персонажами.....
С Днём Рождения, шедевр!
прошёл игру 2 раза, и она мне надоела
шедевр - не шедевр, а спасибо, больше не надо
держи в курсе, родной
ему чё нельзя высказаться?
Фуфло, вот гадофвар или ласт оф ас покруче будет
Толсто толсто