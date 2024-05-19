The Witcher 3: Wild Hunt вышла ровно 9 лет назад

Девять лет назад CD Projekt Red выпустила The Witcher 3: Wild Hunt, и с тех пор ролевые игры с открытым миром сильно изменились. По сей день эпическое приключение Геральта из Ривии продолжает привлекать огромное количество поклонников, регулярно превышающее 12 000 одновременных игроков в Steam.

Ведьмак 3 установил высокий стандарт для ролевых игр с открытым миром, из-за чего другим играм было сложно соответствовать этому уровню. Ее разветвленное повествование, увлекательные квесты и умопомрачительные отдельные DLC по-прежнему поражают игроков почти десять лет спустя.

Каждый уголок от оживленных улиц Новиграда до жутких болот Велена полон жизни и деталей. Разработчики сосредоточились на создании мира, который выглядел бы одновременно аутентичным и волшебным.

Хотя бой в «Ведьмаке 3» не стал революцией, он надежен и доставляет удовольствие. Существует сочетание оружия, заклинаний и стратегий, что дает игрокам гибкость в боях. Кроме того, есть выбор уровней сложности, поэтому каждый, от обычных игроков до заядлых геймеров, сможет найти для себя идеальное испытание.

Дизайн квестов в «Ведьмаке 3» получил высокую оценку за глубину и за то, как выбор влияет на повествование. Будь то основной квест или побочный, игроки сталкиваются с трудными решениями и моральными «серыми зонами», которые могут иметь большие последствия.

Геральт, Йеннифэр, Трисс и Цири стали культовыми персонажами игрового сообщества. Их подробные личности и сложные отношения углубляют историю. Кроме того, озвучка и диалоги на высшем уровне, затягивая игроков еще глубже во вселенную игры.

Ведьмак 3 остается невероятно популярным, что видно как по количеству игроков, так и по множеству завоеванных наград. Имея за плечами более 260 наград «Игра года», она прочно зарекомендовала себя как одна из лучших игр всех времен.

Успех игры привел к появлению двух потрясающих дополнений: «Каменные сердца» и «Кровь и вино», признанных двумя из лучших в истории.