У актера озвучивания Геральта из "Ведьмака" был диагностирован рак ©

Даг Кокл, англоязычный голос Геральта из Ривии в играх про Ведьмака, объявил, что у него рак простаты. Немногим более десяти лет до того, как Генри Кавилл оживил Геральта в боевике Netflix "Ведьмак", Даг Кокл озвучивал наемного убийцу монстров в трех основных сериях видеоигр "Ведьмак" компании CD Projekt Red. Помимо Геральта, Кокл снимался в таких телешоу, как "Братья по оружию", был статистом в фильме "Капитан Америка: Первый мститель", а также озвучивал персонажей в таких играх, как Terminator: Resistance и Ghost Recon: Breakpoint.



Однако именно его запоминающееся исполнение роли Геральта из Ривии в игре The Witcher сделало Дага Кокла известным среди геймеров. Его работа во всех трех играх была высоко оценена, а за исполнение роли в игре The Witcher 3: Wild Hunt в 2015 году он даже получил премию Golden Joystick. Естественно, многие фанаты надеются, что Кокл вернется к своей роли в грядущем ремейке первой игры про Ведьмака, но он признался, что не очень много знает об этом проекте, и что в игре будут просто повторно использованы его реплики из оригинала 2007 года.

Даг Кокл рассказал, что рак был обнаружен во время планового обследования, и что лечение все еще продолжается. Он заверил поклонников, что пока лечение идет хорошо, подчеркнув при этом, что мужчинам старше 50 лет необходимо регулярно проходить обследование на рак простаты.

Рак предстательной железы - это наиболее распространенная форма рака у мужчин, и примерно у каждого девятого мужчины в США он будет диагностирован в течение жизни. Что еще хуже, на ранних стадиях рак простаты не имеет симптомов, что делает регулярные обследования, еще более важными для тех, кто находится в группе риска. Тем временем, после сообщения о болезни Кокл получил волну поддержки со стороны поклонников игр The Witcher, многие выразили сочувствие и пожелали ему скорейшего выздоровления. Надеемся, что Кокл сможет полностью излечиться от рака простаты, а его история побудит больше людей регулярно проходить обследование на этот и подобные ему виды рака.