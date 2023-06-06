У актера озвучивания Геральта из "Ведьмака" был диагностирован рак

Даг Кокл, англоязычный голос Геральта из Ривии в играх про Ведьмака, объявил, что у него рак простаты. Немногим более десяти лет до того, как Генри Кавилл оживил Геральта в боевике Netflix "Ведьмак", Даг Кокл озвучивал наемного убийцу монстров в трех основных сериях видеоигр "Ведьмак" компании CD Projekt Red. Помимо Геральта, Кокл снимался в таких телешоу, как "Братья по оружию", был статистом в фильме "Капитан Америка: Первый мститель", а также озвучивал персонажей в таких играх, как Terminator: Resistance и Ghost Recon: Breakpoint.
Однако именно его запоминающееся исполнение роли Геральта из Ривии в игре The Witcher сделало Дага Кокла известным среди геймеров. Его работа во всех трех играх была высоко оценена, а за исполнение роли в игре The Witcher 3: Wild Hunt в 2015 году он даже получил премию Golden Joystick. Естественно, многие фанаты надеются, что Кокл вернется к своей роли в грядущем ремейке первой игры про Ведьмака, но он признался, что не очень много знает об этом проекте, и что в игре будут просто повторно использованы его реплики из оригинала 2007 года.
Даг Кокл рассказал, что рак был обнаружен во время планового обследования, и что лечение все еще продолжается. Он заверил поклонников, что пока лечение идет хорошо, подчеркнув при этом, что мужчинам старше 50 лет необходимо регулярно проходить обследование на рак простаты.
Рак предстательной железы - это наиболее распространенная форма рака у мужчин, и примерно у каждого девятого мужчины в США он будет диагностирован в течение жизни. Что еще хуже, на ранних стадиях рак простаты не имеет симптомов, что делает регулярные обследования, еще более важными для тех, кто находится в группе риска. Тем временем, после сообщения о болезни Кокл получил волну поддержки со стороны поклонников игр The Witcher, многие выразили сочувствие и пожелали ему скорейшего выздоровления. Надеемся, что Кокл сможет полностью излечиться от рака простаты, а его история побудит больше людей регулярно проходить обследование на этот и подобные ему виды рака.
И, кстати, его голос, как более сдержанный и спокойный, все же больше подходит Геральту, чем голос Кузнецова.
это научный факт. Хочешь норм. аутентичную озвучку в играх - играй на инглише с сабами или без.
ну бред же .. сколько хороших озвучек русских есть .. как можно нести такую чушь ? задолбали уже с этим чесслово
Подходит или не подходит, но оригиналы зарубежные, в разы хуже звучат сами по себе. У нас русский язык не получится безэмоциональным, как ты его не верти, а их английский это тупо голос, в большинстве своем там очень редко можно встретить реально выразительных актеров озвучки, практически все на один и тот же лад. И нет, я не говорю про всех, про большинство.
Это просто английский сам по себе плоский, никакущий, не особо подходит для выражения эмоций. Часто смотрю любимые фильмы в оригинале, и в 90% случаев наши актеры выигрывают.
Вот только непонятно Геральт это или Бэтмен, а так то да "Лютик, б***" от него не услышишь))
Здоровья
Фуф... Я уж было за Всеволода Кузнецова переживать начал. Ну нафиг такие заголовки
Местный жириновский
Зачем эта новость тут? Что она несет для игрового сообщества?
Английское звучание Геральта не менее значимое, чем озвучка В. Кузнецовым. И если он умрёт, это может изменить восприятие персонажа и, как следствие, некие изменения в линии его поведения, что прямым образом отобразятся на будущих играх.
P.S. Яркий пример - связь актёра Кевина Конроя и Бэтмена из серии Аркхем.
к сожалению на этом недосайте нет разделения нормальных новостей и го вна, которое нужно постить, и аудитория такая же!
А что несёт твой комментарий?
Оскорбление.
Валите уже с ресурса, задолбали ныть