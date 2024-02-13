Геймер заплатил кучу денег, чтобы поучаствовать в создании "Ведьмака 4"

Студия CD Projekt RED совместно с «Большим рождественским благотворительным оркестром» (WOSP) провела аукцион, призом в котором стала возможность поучаствовать в разработке новой игры франшизы «Ведьмак». За главный лот поборолись 32 участника, и в итоге победа досталась неназванному геймеру, который заплатил 30 100 злотых (679,8 тыс. рублей по курсу ЦБ).

Теперь щедрый поклонник до 31 мая 2024 года посетит стены CD Projekt RED и снимется в нескольких сессиях с захватом движений. Получившиеся анимации попадут в Project Polaris — следующую часть серии «Ведьмак». Во время съемок фаната будут сопровождать актеры и разработчики, которые расскажут ему о тонкостях процесса. После всего игрок получит подарки от команды.

Ранее руководители CDPR рассказали, что активная разработка Project Polaris начнется ближе к середине 2024 года, когда численность работающей над проектом команды достигнет 400 человек.