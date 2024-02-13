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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.6 428 оценок

Геймер заплатил кучу денег, чтобы поучаствовать в создании "Ведьмака 4"

Simple Jack
Новости

Студия CD Projekt RED совместно с «Большим рождественским благотворительным оркестром» (WOSP) провела аукцион, призом в котором стала возможность поучаствовать в разработке новой игры франшизы «Ведьмак». За главный лот поборолись 32 участника, и в итоге победа досталась неназванному геймеру, который заплатил 30 100 злотых (679,8 тыс. рублей по курсу ЦБ).

Теперь щедрый поклонник до 31 мая 2024 года посетит стены CD Projekt RED и снимется в нескольких сессиях с захватом движений. Получившиеся анимации попадут в Project Polaris — следующую часть серии «Ведьмак». Во время съемок фаната будут сопровождать актеры и разработчики, которые расскажут ему о тонкостях процесса. После всего игрок получит подарки от команды.

Ранее руководители CDPR рассказали, что активная разработка Project Polaris начнется ближе к середине 2024 года, когда численность работающей над проектом команды достигнет 400 человек.

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5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

он будет в игре деревом ))

4
Clive Rosfield

Не гулем)))

1
WarCraf4er

Скорее просто ник в титры добавят

0
Tokito77

не, ну удобно, игрок платит и получат работу на одном только энтузиазме, так можно и бюджеты отбивать)

0
lp_4ever

А ловко они это придумали, чтобы ЗП или гонорар не платить))

0