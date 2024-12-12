Разработчики ролевого шутера Witchfire рассказали о ближайших перспективах игры

Студия The Astronauts сообщила поклонникам ролевого шутера Witchfire об изменениях в планах разработки игры.

Разработчики были вынуждены разбить обновление "Ведьмина гора" на две части. Первая, под названием The Brewing Update, выйдет 19 декабря. Патч введет механику алхимии и заставит время суток в Гермиториуме меняться в зависимости от того, как мы справились с последней экспедицией. Кроме того, боссы будут обновлены (помимо прочего, они получат дополнительные атаки), а мы получим два дополнительных оружия и несколько новых предметов.

Вторая часть, предлагающая гораздо больше контента, включая новые локации, будет называться Witch Mountain Update и дебютирует в начале следующего года. В настоящее время авторы не могут назвать дату выхода этого патча, но уверяют, что это произойдет как можно скорее.

Разработчики также объяснили причины такого решения. В процессе работы над обновлением у них возникла новая, более удачная идея относительно изменений, которые принесет патч. Это, конечно, потребовало дополнительной работы, и у авторов просто не осталось времени на ее завершение. Поэтому, чтобы не оставить игроков ни с чем, они решили выпустить в этом году менее масштабное обновление.

Это приведет к гораздо более масштабным изменениям. Изначально в обновлении "Ведьмина гора" планировалось предложить нечто вроде режима "Boss Rush" - игроки будут проходить пещеры и сражаться с более сильными версиями боссов из других регионов игры. Идея нового обновления заключается в том, чтобы предложить нечто совершенно иное и авантюрное, но пока разработчики не готовы раскрыть никаких подробностей.