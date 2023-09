Состоялся релиз ремейка классической ролевой игры Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord ©

Wizardry, по общему мнению, является первой видеоигрой в жанре партийных ролевых и одной из первых ролевых игр в стиле Dungeons & Dragons, созданных для компьютеров.

Первоначально игра была выпущена на Apple II в 1981 году, затем была перенесена на множество других систем, включая Mac, C64 и NES. В Японии она также была перенесена на Super Famicom и Game Boy Color.

Ремейк, созданный Digital Eclipse, уже сегодня доступен в раннем доступе Steam и GO и представляет собой модернизированный вариант игры.

По словам студии, ее ремейк фактически создан непосредственно на основе кода оригинальной игры для Apple II, и игроки могут вызвать оригинальный интерфейс во время игры, чтобы сравнить новую и старую версии. Помимо современных визуальных эффектов, в ремейке будут улучшены управление отрядом, навигация, заклинания и бой.

Компания Digital Eclipse завоевала репутацию производителя ремастеров и ремейков ретро-игр, в первую очередь ретро-коллекций, которые часто содержат большое количество закулисных материалов, представляющих игры практически как музейные экспонаты.

Среди последних примеров - Atari 50, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection и "интерактивный документальный фильм" The Making of Karateka.

Ремейк Wizardry разрабатывался почти два года "небольшой, но преданной командой" студии.

Digital Eclipse выпустила его в ранний доступ по цене 1100 рублей (цена, по словам разработчиков, будет расти по мере приближения к завершению), чтобы получить отзывы поклонников серии, а также игроков, которым нравятся современные ролевые игры.