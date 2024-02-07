Авторы Wo Long: Fallen Dynasty не планируют делать сиквел "на данном этапе"

Wo Long: Fallen Dynasty, возможно, и не получила такого всеобщего признания критиков, как Nioh от разработчиков Team Ninja, но сама по себе игра была достаточно успешной, с хорошими (если не сказать впечатляющими) отзывами и соответствующими коммерческими показателями: по состоянию на апрель прошлого года было продано более миллиона копий (и 3,8 миллиона игроков, благодаря запуску Game Pass в первый день).

Учитывая успех игры, может ли Wo Long стать тем, что Team Ninja или Koei Tecmo намерены превратить в полноценную франшизу? На данный момент, похоже, это не входит в планы. В интервью TouchArcade директор и продюсер Wo Long: Fallen Dynasty директор и продюсер Масаказу Хираяма заявил, что в настоящее время разработчик не планирует работать над продолжением экшена.

Однако, что интересно, Хираяма добавил, что "если представится возможность", он был бы заинтересован в разработке продолжения, посвященного периоду китайской истории, который наступает после событий Wo Long и рассказывает о падении династии Хань. Это, конечно же, эпоха Троецарствия, которую, по словам Хираямы, он хотел бы "изобразить в действии и сюжете", похожем на Wo Long.

На данный момент у нас нет планов по созданию сиквела, так как в 2023 финансовом году мы сосредоточились на DLC и обновлениях. Кроме того, я чувствую, что исторический период после событий Wo Long обладает своей собственной уникальной привлекательностью как эпоха стратегов, и у нас есть желание изобразить его с помощью экшена и сюжета, так что мы хотели бы принять этот вызов, если появится такая возможность.

Wo Long: Fallen Dynasty вышла для PlayStation, Xbox и PC в марте и с тех пор получила три платных дополнения. Кроме того, игра получила ряд бесплатных обновлений и патчей, а также коллаборации с другими играми, такими как Nioh 2, Bladepoint: Naraka и Lies of P. Полное издание должно выйти сегодня.