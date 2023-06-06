Wo Long: Fallen Dynasty 03.03.2023
6.9 272 оценки

Хардкорный боевик Wo Long: Fallen Dynasty получил новый патч с исправлением запуска игры на GeForce GTX 1660 Super

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Gutsz
Новости

Спустя три месяца после релиза Wo Long: Fallen Dynasty, игра получает еще одно не менее важное обновление. Студия Team Ninja выпустила для хардкорного экшена патч под номером 1.09, который стремится залатать последнее оставшиеся баги в игре. Кроме этого, апдейт решает серьезную проблему с запуском игры на видеокарте GeForce GTX 1660 Super.

Как оказалось, часть владельцев Wo Long: Fallen Dynasty на ПК даже не могли запустить игру, если использовали для этого видеокарту GeForce GTX 1660 Super и определённые драйверы к ней. В новом обновлении для игры разработчики решили эту проблему и теперь заверяют о полной работоспособности проекта на всех версиях драйверов.

Другие исправления в патче 1.09 для всех платформ:

  • Исправлена ​​ошибка на основном поле боя «Решающая битва при Гуанду», из-за которой препятствия, которые можно разрушить Громовой катапультой, не ломались.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой Лу Бу иногда не появлялся на дополнительном поле битвы «Королевская битва крадущихся драконов» во время многопользовательских сессий.

Wo Long: Fallen Dynasty доступна для игры на ПК и консолях Xbox Series. Экшен доступен бесплатно для подписчиков сервиса Game Pass.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
ScarletHawk

Всем привет.

Так, помню в этой игре было глючное управление на пк!? уже все исправили ?

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Gector17792020

А на 1050 не надо как будто да

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