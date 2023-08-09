Обновление для Wo Long: Fallen Dynasty добавляет новую миссию и тренировочную площадку ©

Как и было обещано в прошлом месяце, компания Team Ninja добавила новую миссию Boss Rush в Wo Long: Fallen Dynasty. Миссия представляет собой новое поле боя, в котором вы сражаетесь с несколькими боссами подряд.



В отличие от других миссий, после смерти и повторного сражения с боссом очки морали не восстанавливаются. В нем также нельзя добывать определенные трофеи/достижения. Среди других дополнений - тренировочная площадка в Скрытой деревне на горе Тяньчжушань, где можно сражаться с различными врагами и проверять свои навыки. Интересно, что в игру также добавлена функция, отменяющая любые изменения в специальных эффектах снаряжения, что, возможно, направлено на борьбу с читерством.

Также были внесены изменения, повышающие вероятность появления предметов высокой редкости на разных сложностях. Так, если вы уничтожаете боссов и "лидеров" в миссии Path of the Soaring Dragon, вы гарантированно получите предметы как минимум 4-звездочной редкости. Полные примечаний доступны здесь.