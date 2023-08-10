Последний патч Wo Long: Fallen Dynasty добавляет исправление производительности для процессоров Intel ©

Team Ninja недавно выпустила новый патч для Wo Long: Fallen Dynasty, который исправляет производительность для процессоров Intel. По словам разработчиков, игра может тормозить на ПК с процессорами Intel 12-го или 13-го поколения. К счастью, это обновление устраняет эту проблему с производительностью, позволяя владельцам Intel наслаждаться игрой без каких-либо проблем с.

Кроме того, патч исправляет ошибку, которая иногда приводила к значительному падению частоты кадров во время битвы с Демонизированным Дайан Вей при запуске игры со скоростью 120 кадров в секунду, а также исправляет сбой, который мог возникнуть при использовании FSR 2.0.

Полные описания к патчу можно найти по ссылке.