Souls-подобная Wo Long: Fallen Dynasty получила второе сюжетное дополнение Conqueror of Jiangdong ©

Сегодня компания KOEI TECMO America и команда разработчиков NINJA выпустили второй DLC для Wo Long: Fallen Dynasty, ролевой игры в жанре темного фэнтези, которая теперь доступна на Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК в Steam.

Следите за трудностями Сунь Цэ после смерти его отца Сунь Цзяна в новой главе истории «Покоритель Цзяндуна». Здесь игроки путешествуют по Сянъяну и холмам Шентлин, сталкиваясь с новыми пугающими монстрами-креветками-солдатами, а также с некоторыми из самых жестоких военачальников Древнего Китая, включая Ган Нина и Тайши Ци. В пакет DLC также входит новое оружие «Длинный меч», новый финальный контент под названием «Путешествие на тысячу миль», новое Божественное чудовище и многое другое.

В дополнение к платному DLC, начиная с сегодняшнего дня, доступно бесплатное обновление, которое включает в себя совместное оружие из Lies of P, новой захватывающей ролевой игры от Neowiz Games.