Известный инсайдер поделился новыми деталями экшена Wonder Woman

Выступая в последнем выпуске подкаста XboxEra, ведущий Shpeshal Nick сообщил новые подробности о геймплейной механике и графических особенностях грядущей игры Wonder Woman. Судя по услышанному, в игре будут присутствовать прыжки и быстрые рывки, что позволит почувствовать себя "очень круто", как в "хорошей версии" Crackdown.

Nick также отметил, что игрокам предстоит сражаться с мобами, мини-боссами и главными боссами. По всей видимости, в игре также появятся сундуки и предметы экипировки, включая ботинки, браслеты и снаряжение для торса с индивидуальными характеристиками, как в последних играх серии God of War.

Кроме того, было упомянуто, что лариат, т.е. "Лассо правды", приятен в использовании и по своей механике напоминает паутину Человека-паука: игроки смогут обматывать его вокруг врагов, нанося им удары и комбо. Невидимый джет, как сообщается, будет доступен в игре в качестве средства быстрого перемещения.

Кроме того, касаясь производительности игры на консолях, Nick упомянул, что текущая сборка игры Wonder Woman работает с частотой 30 кадров в секунду. Однако, по его словам, Monolith Productions намерена включить в игру возможность работы в режиме 60 fps. Что касается визуального оформления, то игра, как утверждается, будет похожа на Gotham Knights, но, скорее всего, будет выглядеть лучше.

Последняя игра, в которой появлялась Чудо-женщина, - Injustice: Gods Among Us, видеоигра в жанре файтинг 2013 года. Это первая часть франшизы Injustice, основанной на вымышленной вселенной DC Comics. Игра, разработанная NetherRealm Studios и изданная Warner Bro. Interactive Entertainment, была выпущена для платформ PlayStation 3, Xbox 360 и Wii U. В Северной Америке, Европе и Австралии игра вышла в апреле 2013 г., а в Японии - в июне 2013 г.