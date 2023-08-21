Концепт-арт Wonder Woman показан на баннере супервайзера по захвату движений студии Monolith ©

О том, что Monolith Productions, ответственная за франшизы FEAR и Middle-earth: Shadow of Mordor, будет работать над игрой по мотивам главной супергероини DC - Чудо-женщины, стало известно в 2021 году. Прошло почти 2 года, и все, что мы имеем об игре, - это короткий тизер, представленный во время анонса. А пока геймеры ждут новостей, в сети, похоже, появился новый арт к игре.

Джеймс Филипп Джентиле, нынешний супервайзер по захвату движений в Monolith, недавно обновил фотографию своего баннера на LinkedIn. На новой иллюстрации изображена Чудо-женщина в окружении еще двух воительниц.

К сожалению, до сих пор нет никакой информации об игре Wonder Woman. Студия подтвердила, что в игре появится система Nemesis, которая получила распространение в Middle-earth: Shadow of War. С помощью данной системы игроки смогут вступить в серьезные отношения со своими врагами, а их действия будут иметь последствия с учетом эволюции их противников.

Сюжет Wonder Woman основан на оригинальной истории, в которой игроки смогут узнать больше о вселенной амазонок, оказавшись на месте Дианы из Фемискиры.

На данный момент у игры нет ни даты выхода, ни платформы, ни даже официального названия, но скорее всего, она выйдет только на ПК и консолях текущего поколения - PS5 и Xbox Series.