Головоломку World of Goo 2 перенесли на конец лета

Уже в этом месяце поклонники игр в жанре головоломок должны были получить сиквел высокоценной игры World of Goo. К сожалению, разработчики проекта сообщили о внезапном переносе игры. Теперь World of Goo 2 выйдет на три месяца позже, создателям нужно дополнительное время на полировку всех ее элементов.

Разработчики из студии 2D Boy извинились перед игроками за задержку и поблагодарили их за терпение. Как отмечают в команде, с производством World of Goo 2 все в порядке, и игрокам не стоит беспокоиться за судьбу проекта. Тем не менее, разработчики приняли решение взять больше времени, чтобы довести техническую сторону игры до идеального состояния.

Релиз World of Goo 2 теперь запланирован на 2 августа для ПК и Nintendo Switch. Ранее проект хотели выпустить 23 мая. В 2D Boy по-прежнему не уточняют, выйдет ли сиквел головоломки на других платформах.