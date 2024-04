Blizzard открыла прием заявок на участие в бета-тестировании World of Warcraft: The War Within

Открылся прием заявок на участие в бета-тестировании следующего крупного дополнения World of Warcraft: The War Within. Об этом разработчики обьявили опубликовав новость на официальном сайте игры, а также в социальных сетях.

Согласно заявлениям разработчиков, тестирование должно начаться в самом конце весны или начале лета. Что бы получить возможность поучаствовать в бете, вам нужно зайти на официальный сайт дополнения под своей учетной записью Battle.net и нажать на кнопку "Запросить доступ к бете".

Blizzard напоминаеют, что купив издание "Epic Edition" прямо сейчас, вы гарантировано получите доступ к бете. Напоминаем вам, что релиз дополнения состоится в конце этого года (предположительно в ноябре). Точную дату релиза разработчики сообщат позже.