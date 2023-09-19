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World of Warcraft 21.11.2004
8.3 3 000 оценок

Обновление 3.4.3 для Wrath of the Lich King Classic выйдет 11 октября

Solstice
Новости

Обновление 3.4.3 станет доступно на неделе 11 октября и принесет множество улучшений для Wrath of the Lich King Classic, включая:

  • Новые подземелья – Кузню Душ, Яму Сарона и Залы Отражений
  • Инструмент поиска случайной группы в подземелья
  • Новые подземелья с рунами титанов – Защитный протокол "Гамма"
  • Новый интерфейс коллекций
  • И многое другое

Цитадель Ледяной Короны откроет свои двери 13 октября в 01:00 МСК по всему миру, чтобы герои смогли принять участие в двенадцати сражениях в пяти крыльях твердыни Короля-лича. Игроки смогут пройти это рейдовое подземелье на обычном или героическом уровнях сложности. Также рыцарям смерти, паладинам и воинам, считающим, что они способны овладеть легендарным двуручным топором, станет доступна цепочка заданий на Темную Скорбь.

Для получения более подробной информации читайте заметки разработчиков к обновлению 3.4.3 для Wrath of the Lich King Classic на PTR.

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