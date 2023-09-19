Обновление 3.4.3 для Wrath of the Lich King Classic выйдет 11 октября

Обновление 3.4.3 станет доступно на неделе 11 октября и принесет множество улучшений для Wrath of the Lich King Classic, включая:
- Новые подземелья – Кузню Душ, Яму Сарона и Залы Отражений
- Инструмент поиска случайной группы в подземелья
- Новые подземелья с рунами титанов – Защитный протокол "Гамма"
- Новый интерфейс коллекций
- И многое другое
Цитадель Ледяной Короны откроет свои двери 13 октября в 01:00 МСК по всему миру, чтобы герои смогли принять участие в двенадцати сражениях в пяти крыльях твердыни Короля-лича. Игроки смогут пройти это рейдовое подземелье на обычном или героическом уровнях сложности. Также рыцарям смерти, паладинам и воинам, считающим, что они способны овладеть легендарным двуручным топором, станет доступна цепочка заданий на Темную Скорбь.
Для получения более подробной информации читайте заметки разработчиков к обновлению 3.4.3 для Wrath of the Lich King Classic на PTR.