Анонсирована настольная игра Worms: The Board Game ©

Возможно, вы еще помните ситуацию полуторагодичной давности, когда Team 17 хотела выйти на рынок NFT-игр и сделать MetaWorms? К счастью, проект очень быстро оказался полной лажей и был заброшен. И очень хорошо, потому что на этот раз разработчики придумали гораздо более безопасную и разумную идею.



Червяки, вооруженные до зубов, получат свою собственную настольную игру. Создание занимается T Mantic Games, студия, на счету которой двенадцать очень красивых настольных игр.

Бренд Worms играет огромную роль в успехе Team17 Digital уже почти 30 лет, и мы очень рады, что скоро наши червячки будут сражаться на столах по всему миру. Мы уже некоторое время тесно сотрудничаем с Mantic Games и не можем дождаться запуска краудфандинговой кампании через несколько месяцев!

К сожалению, на данный момент это все, что известно. Разработчики уже подготовили базовую страницу на Kickstarter, но там пока ничего нет. Кампания должна стартовать в августе 2023 года, а полноценный релиз игры состоится в 2024 году.