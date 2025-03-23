Wreckfest 2 получила положительные отзывы от игроков

Несколько дней назад Bugbear Studio и THQ Nordic выпустили в Steam Early Access «духовного наследника» культовой FlatOut - Wreckfest 2. При этом в разработке новой игры принимали участие разработчики, в свое время создававшие знаменитую гонку. На данный момент Wreckfest 2 получила 74 % положительных отзывов в Steam.
В целом публика положительно оценила Wreckfest 2, и больше всего игрокам понравилась заметно улучшенная механика повреждения машин и окружающих предметов. Теперь каждое столкновение не только оставляет свой след и деформирует кузов, но и сказывается на управлении автомобилем. Также геймеры оценили графику: в игре все выглядит ярко, зрелищно, реалистично и, несмотря на то, что речь идет о ранней версии, вполне технологично. На высоте также оказалась оптимизация. По сравнению с первой частью отчетливо видны улучшения.
Главный недостаток Wreckfest 2 - отсутствие контента. В игре всего несколько трасс и режимов, и после знакомства с ними игрокам ничего не остается, как участвовать в мультиплеерных гонках, что в условиях ограниченного разнообразия карт быстро надоедает.
Подводя итог, можно сказать, что игроки убеждены, что у Wreckfest 2 есть большой потенциал, но пока большинство из них склонны считать, что им продали лишь набросок большой игры.
игра вышла 3 дня назад, раз в ней ничего нет, то ясно что в ней будут длс, много длс, ОЧЕНЬ МНОГО ПЛАТНЫХ ДЛС!
Судить об оптимизации в ранней версии, ну такое, когда еще многое 100 раз поменяется... хотя раз уж такая пьянка - не увидел я там ее пока, нагрузка на видеокарту скачет от 40% и до 100% с дропами фпс, не то что бы мне их мало на 4070Ti в FHD, но могло бы быть значительно больше.
Не знаю как там сейчас, но в самом первом билде не было возможности выбирать разрешение экрана (такой вкладки даже не было), а так же биндить свои клавиши для движения.
Ранний доступ даже для первой игры вышел технически лучше. Рад что игру делают в принципе, но так как разрабы теперь получили массу приятных отзывов, расслабляться и начнут доить еще лет 5, пока выйдут в релиз... И вообще интересно куда все деньги с первой игры подевались, чем разрабы 7 лет занимались, нельзя было сразу финальный релиз сделать, в конце-концов это не рпг какое-то глобальное что много ресурсов требует.
Радует что сетевой код существенно прокачали. Теперь нет той невидимой резинки что тянула машину в стороны при низком пинге вопреки твоей траектории.
Из за чего днём к примеру онлайн был вообще неиграбильным, только по ночам удавалось ловить момент.
гофно какое-то на моей 3050 тормозит как конь сельский
Так 3050 же мусор. Камон, видюха уровня ~1070ти, чего ты от нее ждёшь?
А если ты ещё и додумался взять 6-гиговую версию, то вдвойне привет тебе.
Скучная,как и первая часть.
По сути первая часть и есть, могли бы патчами улучшить игру и физику, и контент бы был.
Повреждения.. эт как в burnout было?:D
Тут ранний доступ всё-таки и нет доступности языков.
скриптованный burnout курит в сторонке)
Эта не burnout, а по сути переосмысленный FlatOut.
в игре нельзя крутить камеру, сразу удалил из-за такого фейла, мб потом когда пофиксят к релизу скачаю еще раз)
Камеру можно крутить пока через геймпад. И как бы это ранний доступ, все косяки - норма. Я хз что ты ожидал на данном этапе.
Так я и на геймпаде играл, там вместо прокрутки включаются боковые камеры, это ужасно даже для демо
Хреново -да.. Но даже в самой Форзе5 такая же тема...неудобная.. Не знаю как тут, но там гриб камеры надо сначала вверх до талого, а потом плавно в нужную сторону.. и кажись так плавно прокрутится камера вокруг тачки...
Значит у тебя баг или ты менял кнопки, потому что у меня с DualSense прокрутка работает по умолчанию.
чел дело говорит, всё там в порядке с камерой
В чём разница с первой частью?
По первому тизеру тоже так показалось, уж было думал будут продавать DLC под видом сиквела, но поиграв все сомнения улетучились, так как всё ощущается вообще по другому.
Машина не сможет поехать после такого))) вот вам и реалистичная физика
Сделали большой скачок вперёд. Яркий пример того, как должен выглядеть NextGen.
Свои 1200 я заплатил.
Жду развития игры.
ожидайте))