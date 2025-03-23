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Wreckfest 2 20.03.2025
Экшен, Гонки, Автомобили
8.3 55 оценок

Wreckfest 2 получила положительные отзывы от игроков

Gruz_ Gruz_

Несколько дней назад Bugbear Studio и THQ Nordic выпустили в Steam Early Access «духовного наследника» культовой FlatOut - Wreckfest 2. При этом в разработке новой игры принимали участие разработчики, в свое время создававшие знаменитую гонку. На данный момент Wreckfest 2 получила 74 % положительных отзывов в Steam.

В целом публика положительно оценила Wreckfest 2, и больше всего игрокам понравилась заметно улучшенная механика повреждения машин и окружающих предметов. Теперь каждое столкновение не только оставляет свой след и деформирует кузов, но и сказывается на управлении автомобилем. Также геймеры оценили графику: в игре все выглядит ярко, зрелищно, реалистично и, несмотря на то, что речь идет о ранней версии, вполне технологично. На высоте также оказалась оптимизация. По сравнению с первой частью отчетливо видны улучшения.

Главный недостаток Wreckfest 2 - отсутствие контента. В игре всего несколько трасс и режимов, и после знакомства с ними игрокам ничего не остается, как участвовать в мультиплеерных гонках, что в условиях ограниченного разнообразия карт быстро надоедает.

Подводя итог, можно сказать, что игроки убеждены, что у Wreckfest 2 есть большой потенциал, но пока большинство из них склонны считать, что им продали лишь набросок большой игры.

51
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
это никогда не шрекончитс

игра вышла 3 дня назад, раз в ней ничего нет, то ясно что в ней будут длс, много длс, ОЧЕНЬ МНОГО ПЛАТНЫХ ДЛС!

14
KeylessHarris
13
Unmuted
На высоте также оказалась оптимизация. По сравнению с первой частью отчетливо видны улучшения

Судить об оптимизации в ранней версии, ну такое, когда еще многое 100 раз поменяется... хотя раз уж такая пьянка - не увидел я там ее пока, нагрузка на видеокарту скачет от 40% и до 100% с дропами фпс, не то что бы мне их мало на 4070Ti в FHD, но могло бы быть значительно больше.
Не знаю как там сейчас, но в самом первом билде не было возможности выбирать разрешение экрана (такой вкладки даже не было), а так же биндить свои клавиши для движения.
Ранний доступ даже для первой игры вышел технически лучше. Рад что игру делают в принципе, но так как разрабы теперь получили массу приятных отзывов, расслабляться и начнут доить еще лет 5, пока выйдут в релиз... И вообще интересно куда все деньги с первой игры подевались, чем разрабы 7 лет занимались, нельзя было сразу финальный релиз сделать, в конце-концов это не рпг какое-то глобальное что много ресурсов требует.

13
Playr One

Радует что сетевой код существенно прокачали. Теперь нет той невидимой резинки что тянула машину в стороны при низком пинге вопреки твоей траектории.

Из за чего днём к примеру онлайн был вообще неиграбильным, только по ночам удавалось ловить момент.

0
ze1n_82

гофно какое-то на моей 3050 тормозит как конь сельский

0
DioMeD22

Так 3050 же мусор. Камон, видюха уровня ~1070ти, чего ты от нее ждёшь?

А если ты ещё и додумался взять 6-гиговую версию, то вдвойне привет тебе.

1
Gerard Shepard1

Скучная,как и первая часть.

0
James16rus

По сути первая часть и есть, могли бы патчами улучшить игру и физику, и контент бы был.

0
bohdan2015

Повреждения.. эт как в burnout было?:D

Тут ранний доступ всё-таки и нет доступности языков.

-4
Playr One

скриптованный burnout курит в сторонке)

4
kotasha

Эта не burnout, а по сути переосмысленный FlatOut.

3
Господин Лидер Assassin

в игре нельзя крутить камеру, сразу удалил из-за такого фейла, мб потом когда пофиксят к релизу скачаю еще раз)

-5
JustA_NiceGuy

Камеру можно крутить пока через геймпад. И как бы это ранний доступ, все косяки - норма. Я хз что ты ожидал на данном этапе.

-1
Господин Лидер Assassin JustA_NiceGuy

Так я и на геймпаде играл, там вместо прокрутки включаются боковые камеры, это ужасно даже для демо

-1
CT3H Господин Лидер Assassin

Хреново -да.. Но даже в самой Форзе5 такая же тема...неудобная.. Не знаю как тут, но там гриб камеры надо сначала вверх до талого, а потом плавно в нужную сторону.. и кажись так плавно прокрутится камера вокруг тачки...

-2
JustA_NiceGuy Господин Лидер Assassin

Значит у тебя баг или ты менял кнопки, потому что у меня с DualSense прокрутка работает по умолчанию.

0
Playr One JustA_NiceGuy

чел дело говорит, всё там в порядке с камерой

1
KIBERMAX

В чём разница с первой частью?

-6
JustA_NiceGuy
10
Playr One

По первому тизеру тоже так показалось, уж было думал будут продавать DLC под видом сиквела, но поиграв все сомнения улетучились, так как всё ощущается вообще по другому.

0
James16rus JustA_NiceGuy

Машина не сможет поехать после такого))) вот вам и реалистичная физика

0
JustA_NiceGuy

Сделали большой скачок вперёд. Яркий пример того, как должен выглядеть NextGen.

-6
ZNGRU

Свои 1200 я заплатил.
Жду развития игры.

-8
ze1n_82

ожидайте))

0