Wreckfest 2 получила положительные отзывы от игроков

Несколько дней назад Bugbear Studio и THQ Nordic выпустили в Steam Early Access «духовного наследника» культовой FlatOut - Wreckfest 2. При этом в разработке новой игры принимали участие разработчики, в свое время создававшие знаменитую гонку. На данный момент Wreckfest 2 получила 74 % положительных отзывов в Steam.

В целом публика положительно оценила Wreckfest 2, и больше всего игрокам понравилась заметно улучшенная механика повреждения машин и окружающих предметов. Теперь каждое столкновение не только оставляет свой след и деформирует кузов, но и сказывается на управлении автомобилем. Также геймеры оценили графику: в игре все выглядит ярко, зрелищно, реалистично и, несмотря на то, что речь идет о ранней версии, вполне технологично. На высоте также оказалась оптимизация. По сравнению с первой частью отчетливо видны улучшения.

Главный недостаток Wreckfest 2 - отсутствие контента. В игре всего несколько трасс и режимов, и после знакомства с ними игрокам ничего не остается, как участвовать в мультиплеерных гонках, что в условиях ограниченного разнообразия карт быстро надоедает.

Подводя итог, можно сказать, что игроки убеждены, что у Wreckfest 2 есть большой потенциал, но пока большинство из них склонны считать, что им продали лишь набросок большой игры.