Three Fields Entertainment пытается спасти Wreckreation через Patreon

В начале декабря Three Fields Entertainment уведомила о сокращении всего своего персонала. Студия, создавшая Wreckreation, не получила никакой финансовой поддержки от издателя игры и, таким образом, оказалась в очень сложной ситуации.
В попытке остаться на плаву британская компания решила обратиться к своему сообществу, открыв страницу на Patreon. Чтобы удержать своих 10 разработчиков для создания контента для Wreckreation после запуска, Three Fields Entertainment заявляет, что ей необходимо 65 000 долларов в месяц. Это обеспечит выпуск обновлений, запланированных на следующие шесть месяцев.
Если эта сумма будет собрана, студия обещает оперативно выпускать будущие обновления.
65к за допы?
Дороговато..
Надо с патреона и подобных сайтов начинать разработку. Чтобы было видно, нравится людям предлагаемое, или нет. Само собой крупные игроконторы на это не пойдут. Причины можете написать ниже.
Да кому она нужна, не игра, а недоразумение какое-то. Лучше бы на нормальную гонку в духе Бернаута деньги просили
Не понятно зачем пытаются оживить труп, игра уже провалилась - смирись!