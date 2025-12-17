ЧАТ ИГРЫ
Wreckreation 28.10.2025
Аркада, Гонки, Строительство
5.6 30 оценок

Three Fields Entertainment пытается спасти Wreckreation через Patreon

monk70 monk70

В начале декабря Three Fields Entertainment уведомила о сокращении всего своего персонала. Студия, создавшая Wreckreation, не получила никакой финансовой поддержки от издателя игры и, таким образом, оказалась в очень сложной ситуации.

В попытке остаться на плаву британская компания решила обратиться к своему сообществу, открыв страницу на Patreon. Чтобы удержать своих 10 разработчиков для создания контента для Wreckreation после запуска, Three Fields Entertainment заявляет, что ей необходимо 65 000 долларов в месяц. Это обеспечит выпуск обновлений, запланированных на следующие шесть месяцев.

Если эта сумма будет собрана, студия обещает оперативно выпускать будущие обновления.

SoRaS3

65к за допы?

Дороговато..

FairUlu

Надо с патреона и подобных сайтов начинать разработку. Чтобы было видно, нравится людям предлагаемое, или нет. Само собой крупные игроконторы на это не пойдут. Причины можете написать ниже.

Night Driving Avenger

Да кому она нужна, не игра, а недоразумение какое-то. Лучше бы на нормальную гонку в духе Бернаута деньги просили

Pavel Rally

Не понятно зачем пытаются оживить труп, игра уже провалилась - смирись!