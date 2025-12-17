Three Fields Entertainment пытается спасти Wreckreation через Patreon

В начале декабря Three Fields Entertainment уведомила о сокращении всего своего персонала. Студия, создавшая Wreckreation, не получила никакой финансовой поддержки от издателя игры и, таким образом, оказалась в очень сложной ситуации.

В попытке остаться на плаву британская компания решила обратиться к своему сообществу, открыв страницу на Patreon. Чтобы удержать своих 10 разработчиков для создания контента для Wreckreation после запуска, Three Fields Entertainment заявляет, что ей необходимо 65 000 долларов в месяц. Это обеспечит выпуск обновлений, запланированных на следующие шесть месяцев.

Если эта сумма будет собрана, студия обещает оперативно выпускать будущие обновления.