Новая демонстрация Wuchang: Fallen Feathers раскрывает подробности игрового процесса

Компании 505 Games и Lenzee Games опубликовали официальную презентацию для своей будущей souls-like экшен-RPG Wuchang: Fallen Feathers.

Это видео демонстрирует глубину игры в плане боевых сцен, развития персонажей и окружения. Кроме того, были представлены комментарии разработчиков, новые кадры, история и другие подробности.

Действие игры Wuchang: Fallen Feathers разворачивается в эпоху поздней династии Мин в землях Шу. В игре процветает таинственная болезнь, превращающая людей в монстров.

Игроки управляют Учан, пираткой-воитильницей, страдающей амнезией и состоянием, известным как «Оперение». На протяжении всего приключения можно освоить новые навыки, полученные от поверженных врагов. Жертвоприношение редкого ресурса Красной ртути позволит Уча развить боевой стиль и разработать уникальные техники для различных целей. Оружие также можно улучшить с помощью чар.

Wuchang: Fallen Feathers выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, Microsoft Store и Epic Games Store 24 июля 2025 года.