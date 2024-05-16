Конкурент Genshin Impact - ролевой экшен Wuthering Waves похвастался рекордным количеством предварительных регистраций

Простая, но притягательная игра Genshin Impact от китайской студии miHoYo в 2020 году произвела настоящий фурор. Проект до сих пор может похвастаться высоким количеством активных игроков и рекордной прибылью. Многие разработчики пытались достичь таких же результатов, выпуская очень похожие игры, однако добиться этого пока никому не удалось. Однако лидерство Genshin Impact все же не может быть вечным, и новый конкурент в лице Wuthering Waves имеет все шансы обойти эту игру.

Китайские разработчики из студии Kuro Game в преддверии скорого запуска Wuthering Waves решили поблагодарить игроков. Авторы сообщили, что проекту удалось достичь всех целей предварительных регистраций. После официального релиза игроки смогут получить следующие награды через внутриигровой почтовый ящик: «Сияющий прилив» x20, «Сигил: в пути», «Астрит» x200, «Улучшенное зелье резонанса» x10 и Shell Credit x80 000.

Как сообщается, количество зарегистрированных игроков в Wuthering Waves перевалило за 30 миллионов. Это один из самых успешных показателей среди прочих многопользовательских проектов. В свое время Genshin Impact удалось добраться только до 22 миллионов предварительных регистраций, большая часть из которых приходилась на китайских игроков. Wuthering Waves же ориентируется на весь мир, поэтому геймеры распределились практически равномерно между всеми странами, но больше всего игроков было из США, Европы и Азии.

Удастся ли Wuthering Waves превзойти Genshin Impact, узнаем уже скоро. Релиз игры состоится 23 мая на ПК и мобильных платформах.