Новый трейлер ролевой игры с открытым миром Wuthering Waves демонстрирует одного из персонажей ©

Китайский разработчик Kuro Game выпустил новый трейлер своей грядущей free-to-play ролевой игры с открытым миром Wuthering Waves.

В трейлере, который появился после периода относительного молчания со стороны разработчика, показан один из персонажей игры по имени Санхуа. Мы слышим ее голос на английском и японском языках и видим ее в действии. Совершенно очевидно, что ее способности основаны на стихии льда.

Дата выхода игры Wuthering Waves пока не определена, но предварительная регистрация уже открыта, и мы знаем, что она будет запущена в определенный момент в будущем для ПК, iOS и Android. Это будет free-to-play с привычными и неизбежными дополнительными внутриигровыми микротранзакциями.

Игра была анонсирована еще в мае 2021 года и будет представлена на Gamescom на следующей неделе, после того как на прошлой неделе она появилась в Японии на выставке Comiket и в прошлом году на Tokyo Game Show, где была встречена публикой с большим интересом. Закрытая бета-версия игры состоялась в начале этого года.

Игра выйдет для ПК, iOS и Android. Если вы хотите увидеть больше, то можете посмотреть еще один трейлер и множество геймплейных роликов, сделанных некоторое время назад, а также видеоролик, рассказывающий о захвате монстров.

26 июля 2023 г. - Мы удалили наши комментарии в связи с переходом на новую рекламную платформу.