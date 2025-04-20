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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8.5 770 оценок

Wuthering Waves готовится к коллаборации с мультсериалом Cyberpunk: Edgerunners

butcher69 butcher69

CD Projekt и Kuro Games анонсировали неожиданное сотрудничество: в аниме-экшен Wuthering Waves с открытым миром появится контент из культового сериала «Киберпанк: Бегущие по краю». Пока детали коллаборации держатся в секрете, однако разработчики обещают раскрыть всё в будущем.

Тем временем игра активно развивается. Уже 28 апреля Wuthering Waves выйдет в Steam, а на следующий день начнётся празднование первой годовщины. Обновление до версии 2.3 под названием Fiery Arpeggio of Summer Reunion принесёт новые режимы, кампании и множество подарков.

Игра уже доступна на ПК, iOS, Android и PlayStation 5.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
AndralStormborn

Любопытно, что получится из такой коллаборации)