Wuthering Waves готовится к коллаборации с мультсериалом Cyberpunk: Edgerunners

CD Projekt и Kuro Games анонсировали неожиданное сотрудничество: в аниме-экшен Wuthering Waves с открытым миром появится контент из культового сериала «Киберпанк: Бегущие по краю». Пока детали коллаборации держатся в секрете, однако разработчики обещают раскрыть всё в будущем.

Тем временем игра активно развивается. Уже 28 апреля Wuthering Waves выйдет в Steam, а на следующий день начнётся празднование первой годовщины. Обновление до версии 2.3 под названием Fiery Arpeggio of Summer Reunion принесёт новые режимы, кампании и множество подарков.

Игра уже доступна на ПК, iOS, Android и PlayStation 5.