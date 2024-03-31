Wuthering Waves преодолела отметку в 16 миллионов предварительных регистраций и получила новый трейлер

Сегодня компания Kuro Games выпустила новый трейлер своей грядущей free-to-play ролевой игры Wuthering Waves, которая пользуется немалой популярностью.

Трейлер посвящен демонстрации колоритных персонажей игры и дает представление о том, с кем мы можем встретиться в ближайшее время.

Кроме того, мы можем увидеть боевой геймплей, который выглядит стильно, как и следовало ожидать от подобной игры.

Кампания по предварительной регистрации Wuthering Waves идет полным ходом, и на данный момент она преодолела отметку в 16 миллионов предварительных регистраций. Точнее, на момент написания статьи их число составляет 16 340 009, что, безусловно, лестно для нового IP.

Кампания уже достигла нескольких целей, которые позволят получить такие награды, как 80 000 кредитов Shell, 10 зелий резонанса и 200 астритов. Еще одна цель - 20 миллионов - разблокирует Сигил: En Route, а 20 Lustrous Tides будут разблокированы при 30 миллионах предварительных регистраций.

Хотя это может показаться амбициозным, если игра может достичь 16 миллионов предварительных регистраций, то нет причин, по которым она не сможет преодолеть отметку в 30 миллионов. Если вы хотите пополнить их число, вы можете сделать это на официальном сайте.

Вы можете посмотреть трейлер ниже и убедиться, что Wuthering Waves сумела вас заинтересовать.

Дата выхода Wuthering Waves для PC, iOS и Android назначена на 22 мая, и мы уже знаем, что она также выйдет на PS5 и PS4, следуя тенденции, характерной для таких игр, как Genshin Impact и Tower of Fantasy.

На данный момент дата выхода консольных версий не объявлена.