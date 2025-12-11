Новый трейлер игры Xenolocus

Вышел второй трейлер VR-хоррора Xenolocus.

Проект позиционируется как интенсивный шутер с элементами survival, где акцент сделан на физическом взаимодействии с окружением, динамичных схватках с мутантами и угнетающей атмосфере заброшенной sci-fi локации. В ролике демонстрируются несколько типов противников - от заражённых до крупных боссов вроде ксеноморфа и оборотня, а также механики боя в VR.

Особое внимание уделено визуальной плотности: кровавые следы, разрушенные интерьеры, резкие вспышки света и тьма, в которой что-то постоянно движется.

Xenolocus разрабатывается независимой командой и готовится к выходу в Steam: