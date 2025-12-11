ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Xenolocus 3-й квартал 2026 г.
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Научная фантастика , Виртуальная реальность
7.3 11 оценок

Новый трейлер игры Xenolocus

Валерий Xenolocus Валерий Xenolocus

Вышел второй трейлер VR-хоррора Xenolocus.

Проект позиционируется как интенсивный шутер с элементами survival, где акцент сделан на физическом взаимодействии с окружением, динамичных схватках с мутантами и угнетающей атмосфере заброшенной sci-fi локации. В ролике демонстрируются несколько типов противников - от заражённых до крупных боссов вроде ксеноморфа и оборотня, а также механики боя в VR.

Особое внимание уделено визуальной плотности: кровавые следы, разрушенные интерьеры, резкие вспышки света и тьма, в которой что-то постоянно движется.

Xenolocus разрабатывается независимой командой и готовится к выходу в Steam:

Источник  
9
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
WerGC

напоминает правильный дум

1
vertehwost

мда судя по трейлеру VR это что то помирающее

Валерий Xenolocus

За Vr будущее :)

1
Вадим Якимов

ты явно не в теме виара)

Вадим Якимов Валерий Xenolocus

ребят, анимации врагов сделайте все же поплавнее..)

1
Святой Джо

очень графике хороший