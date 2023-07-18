В раннем доступе вышла тактическая стратегия Xenonauts 2 ©

В раннем доступе появилась Xenonauts 2 от Goldhawk Interactive - долгожданная научно-фантастическая тактическая стратегия, которая должна понравится поклонникам XCOM. Игра выпущена исключительно для персональных компьютеров и в ней присутствуют русские субтитры.

В дебютирующей сегодня части серии игрокам предстоит познакомиться с альтернативной версией событий последнего приключения (напомним, что сюжет Xenonauts был посвящен вторжению инопланетян на Землю во время холодной войны в конце 1970-х годов), а также столкнуться с инопланетной цивилизацией.

Чтобы победить захватчиков, игроку придется грамотно вести пошаговые бои и создавать хорошо функционирующие базы, чтобы увеличить шансы на окончательную победу. Разработчики подчеркивают, что Xenonauts 2, как и предыдущая часть, является духовным наследником классической UFO: Enemy Unknown.

Следует отметить, что первая часть Xenonauts вышла в 2014 году и, хотя не отличалась выдающимися визуальными характеристиками, получила достойные отзывы критиков и игроков. Xenonauts 2 поступит в ранний доступ в Steam, GOG и Epic Games Store. За игру просят 1124 рублей.