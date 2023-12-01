СТРИМ: Ворваться в Xtract - плюсы, минусы, подводные камни?

Отечественный проект выходящий под пристальным взором издателя Astrum Entertainment с кооперативом, cel-shaded-графикой и поиском сокровищ на просторной карте — звучит любопытно. Но не будем отрицать, что вопросов к игре достаточно, ответить на которые будет проще всего просто запустив игру. Чем мы сегодня и займемся.

*плеер с трансляцией появится после ее начала*

Будем постигать базисы местного PvPvE, оценивать скины и донат, наслаждаться (а может быть и нет) геймплеем и общаться с чатом, отвечая на ваши вопросы. Ну и несколько моментов, которые успели отметить в отзывах к игре, проверим (включая оптимизацию и…локализацию?).

В мир неизведанных просторов современного отечественного геймдева ворвуться GRAF_RAGE и 4efy. Присоединяйтесь к нам сегодня на платформах YouTube, VK и Twitch — стартуем в 18:00 по мск!