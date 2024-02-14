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Ys 10: Nordics 2024 г.
Экшен, Ролевая
5.6 16 оценок

Ys X: Nordics выйдет этой осенью на ПК и консолях: раскрыты нетребовательные системные требования

butcher69
Новости

Ys X: Nordics, десятая основная часть долгоиграющей серии ролевых экшенов от Falcom, получит западный релиз позже в этом году.

Сегодня издатель NISA подтвердил, что игра выйдет на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Сегодня же был опубликован новый трейлер, в котором рассказывается о приключениях Адола и Карджи, и вы можете посмотреть его ниже.

После анонса Ys X: Nordics на странице у китайской версии в Steam появились системные требования. Как минимальные, так и рекомендуемые требования крайне нетребовательны, что неудивительно для игры, выходящей на Nintendo Switch, так что любой относительно новый ПК должен справиться с игрой без проблем.

Минимальные:

  • 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: Windows® 10
  • Процессор: Intel® Core™ i5-3470 or AMD Ryzen™ 3 1200
  • Оперативная память: 8 GB ОЗУ
  • Видеокарта: GeForce GTX 1060 6 GB or AMD Radeon™ RX 580
  • DirectX: версии 12
  • Место на диске: 16 GB
  • Звуковая карта: Встроенная

Рекомендуемые:

  • 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: Windows® 10
  • Процессор: Intel™ Core i7-3770 or AMD Ryzen™ 5 1600
  • Оперативная память: 16 GB ОЗУ
  • Видеокарта: GeForce GTX 1070 6 GB or AMD Radeon™ RX 590
  • DirectX: версии 12
  • Место на диске: 16 GB
  • Звуковая карта: Встроенная

Игра уже доступна в Японии.

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Ys 10: Nordics
2024 г.
Комментарии: 1
Ваш комментарий
hanklab

В новости какая-то путаница, в заголовке - одно, в тексте - другое. В марте выходит китайская версия от CLE, осенью - английская от NISA. Разные издатели и в стиме у каждого будет своя отдельная страничка.

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