Ys X: Nordics выйдет этой осенью на ПК и консолях: раскрыты нетребовательные системные требования

Ys X: Nordics, десятая основная часть долгоиграющей серии ролевых экшенов от Falcom, получит западный релиз позже в этом году.

Сегодня издатель NISA подтвердил, что игра выйдет на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Сегодня же был опубликован новый трейлер, в котором рассказывается о приключениях Адола и Карджи, и вы можете посмотреть его ниже.

После анонса Ys X: Nordics на странице у китайской версии в Steam появились системные требования. Как минимальные, так и рекомендуемые требования крайне нетребовательны, что неудивительно для игры, выходящей на Nintendo Switch, так что любой относительно новый ПК должен справиться с игрой без проблем.

Минимальные:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows® 10

Процессор: Intel® Core™ i5-3470 or AMD Ryzen™ 3 1200

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: GeForce GTX 1060 6 GB or AMD Radeon™ RX 580

DirectX: версии 12

Место на диске: 16 GB

Звуковая карта: Встроенная

Рекомендуемые:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows® 10

Процессор: Intel™ Core i7-3770 or AMD Ryzen™ 5 1600

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: GeForce GTX 1070 6 GB or AMD Radeon™ RX 590

DirectX: версии 12

Место на диске: 16 GB

Звуковая карта: Встроенная

Игра уже доступна в Японии.