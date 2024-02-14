Ys X: Nordics выйдет этой осенью на ПК и консолях: раскрыты нетребовательные системные требования

Ys X: Nordics, десятая основная часть долгоиграющей серии ролевых экшенов от Falcom, получит западный релиз позже в этом году.
Сегодня издатель NISA подтвердил, что игра выйдет на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Сегодня же был опубликован новый трейлер, в котором рассказывается о приключениях Адола и Карджи, и вы можете посмотреть его ниже.
После анонса Ys X: Nordics на странице у китайской версии в Steam появились системные требования. Как минимальные, так и рекомендуемые требования крайне нетребовательны, что неудивительно для игры, выходящей на Nintendo Switch, так что любой относительно новый ПК должен справиться с игрой без проблем.
Минимальные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows® 10
- Процессор: Intel® Core™ i5-3470 or AMD Ryzen™ 3 1200
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ
- Видеокарта: GeForce GTX 1060 6 GB or AMD Radeon™ RX 580
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 16 GB
- Звуковая карта: Встроенная
Рекомендуемые:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows® 10
- Процессор: Intel™ Core i7-3770 or AMD Ryzen™ 5 1600
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: GeForce GTX 1070 6 GB or AMD Radeon™ RX 590
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 16 GB
- Звуковая карта: Встроенная
Игра уже доступна в Японии.
В новости какая-то путаница, в заголовке - одно, в тексте - другое. В марте выходит китайская версия от CLE, осенью - английская от NISA. Разные издатели и в стиме у каждого будет своя отдельная страничка.