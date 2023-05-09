Ys 9: Monstrum Nox теперь доступна для PlayStation 5 ©

Игра Ys 9: Monstrum Nox от Falcom вышла на PS5 после первоначального релиза на PS4, PC и Nintendo Switch. Оно отличается улучшенным изображением с более высокой частотой кадров и разрешением и включает все предыдущие косметические DLC. Вы получите костюмы, очки, маски и набор оружия Haute Cuisine Weapon.

В продолжении Ys 8: Lacrimosa of Dana Адол Кристин прибывает в город-тюрьму Балдук. После подставы и побега он присоединяется к Монструмам в качестве Багрового Короля, высвобождая мощные способности для борьбы с Лемурами. Его цель - снять проклятие и победить Лемуров раз и навсегда.

В Ys 9: Monstrum Nox все те же боевые действия, что и в предшественнице, но при этом в игре расширены возможности для исследования - открыты более обширные регионы. Игроки также могут использовать дары Монструма для захвата, скольжения, бега по стенам и т.д. Ознакомьтесь с нашим официальным обзором для получения более подробной информации.