На Gamescom показали новый геймплей Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail ©

На фоне успешной премьеры тактической Honkai: Star Rail и масштабных обновлений для популярной игры Genshin Impact, многие уже стали забывать о еще одном потенциальном хите студии miHoYo. Китайские разработчики неожиданно стали участниками масштабной игровой выставки Gamescom, куда привезли играбельную версию ролевого экшена Zenless Zone Zero. Оценить футуристический мир игры и разнообразные способности героев можно в новом трейлере.

Zenless Zone Zero — это новый ролевой экшен от китайских умельцев, в котором прослеживается узнаваемая формула Genshin Impact. В отличие от фэнтезийного мира, на этот раз игроков ждет яркий футуристический мир с элементами киберпанка. Эффектные боевые способности и запоминающиеся персонажи также идут в комплекте с игрой.

Новый хит от miHoYo выходит уже в следующем году, вероятнее всего. Игра будет полностью бесплатной на ПК и мобильных платформах.