Стильный Билли Кид и его смертоносные пушки в новом трейлере Zenless Zone Zero

Разработчики из студии HoYoverse продолжают знакомить нас с причудливым футуристическим миром Zenless Zone Zero. В этом бесплатном ролевом экшене игроков ждут увлекательные приключения на густонаселённых улицах мегаполиса и множество крутых героев. Одним из таких героев станет Билли Кид, который сегодня получил геймплейный трейлер.

Новый трейлер Zenless Zone Zero авторы решили посвятить демонстрации основных способностей Билли. В бою он полагается на свою верную пару пистолетов, которые никогда не подводят его, разве что иногда с перезарядкой. Билли способен молниеносно расправляться даже с группой противников из-за высокой скорострельности своих пистолетов и грациозным движениям.

Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail разрабатывается для ПК и мобильных устройств. Дата релиза проекта пока остается неизвестной, но уже через несколько дней будет запущен очередной этап закрытого бета-тестирования, после которого могут появиться свежие подробности об игре.