Зимняя Хижина. Очень-очень ранний доступ

3 дня выходных прошли очень бурно: общение с родственниками или друзьями, гости, поедание салатов или просто релакс в одиночестве (Кто что выбрал)
Очевидно одно: пора бы уже и поиграть в игры! Уже завтра мы выпустим игру "Зимняя Хижина" в очень-очень раннем доступе. Ждем сами, чтобы скорее поиграть из магазина VK Play :-)
Вы нас спрашивали что за игра и на что похожа. Кто-то писал про Long Dark, кто-то про Forest и Son of the forest, но Зимняя Хижина совсем о другом. Это игра-медитация. Если в Long Dark герой после катастрофы идет искать бывшую жену и вынужден выживать в суровой канадской глубинке, а в Forest мы оказались вдали от цивилизации (опять из-за катастрофы) и вынуждены сражаться с аборигенами и строить постройки, то у нас совсем другой вайб.
Зимняя Хижина - это социальная игра, игра про наше с вами настоящее и про атмосферу. У нас не будет людоедов-аборигенов или бандитов, сбежавших из тюрьмы. У нас будет полное погружение в себя и в одиночество. Наш герой устал от навязанного нашей цивилизацией порядка и уходит в лес, куда глаза глядят. И там просто начинает жить свою настоящую жизнь, вдали от ипотек, кредитов, турецких сериалов и прочего зла.
Наш герой находит заброшенную хижину и обживается. Рубка дров, копание снега, разжигание костра, приготовление пищи, лут предметов, исследование зимнего леса, чтение записок и даже книг, а в дальнейшем зимняя рыбалка и легкий крафт (например скворечник) - вот о чем Зимняя Хижина.
Игра - манифест. Игра про наше современное российское общество, в котором мы создали даже настоящее радио, на котором будем вещать на актуальные темы и в планах добавить очень и очень много всего.
Игра, которая будет близка и понятна абсолютно всем, кто родился и вырос в России или любой стране СНГ.
А что в ней будет появляться и куда проект пойдет дальше - зависит от вас! Изучая ваши мысли и рекомендации, мы будем менять направление игры и на ходу создавать мир.
Уже завтра! Выход в очень-очень ранний доступ тут:
Но денюжки сейчас.Да еще и в Вкплей.
ВКблюй =)
какая депрессивная игра, внесите платеж по ипотеке
То есть игра из разряда "развлеки себя сам", но здесь даже какую-то вменяемую цель игрок не сможет себе поставить.
Что, даже от зомби-снеговиков отбиваться не надо будет? А в чем смысл тогда?!
адвенчура скорее всего
Я так понимаю, шанса игре решили не давать?
заполните все на pcgamingwiki
а то релиз будет в духе "млять не пашет"
Очень-очень-очень-оооооочень ранний доступ. Ну просто смех да и только. Неужели никак нельзя обойтись без этих продаж пре-альф дурачкам? Денег совсем нет, да? XD
Очередная отстойная игра от Olkon Games? Да, точно! Я этому почему-то не удивлён. Я много раз пытался играть в ваши игры и каждый раз натыкался на одну и туже фигню - полное отсутствие вменяемого игрового процесса. Просто дать возможность ходить по локациям, скажем так, это НЕ геймплей... это просто ходьба.
Звучит как повестка... ну или проще, звучит как пустословие.
Не верю! Все предыдущие ваши игры я НЕ понял. Тогда почему здесь должно быть исключение?
Перевожу на великий русский язык. Разработчик говорит, что у него НЕТ никакого видения игры. Он не знает, что хочет сделать. Игра придумывается на ходу. Это означает, что шанс получить хорошую игру близок к нулю. Нормальные игры НА ходу НЕ делаются. Точка.