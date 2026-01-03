Зимняя Хижина. Очень-очень ранний доступ

Ну как, все доели салаты? А тарталетки? Холодец? И даже говяжий язык с горчицей?

3 дня выходных прошли очень бурно: общение с родственниками или друзьями, гости, поедание салатов или просто релакс в одиночестве (Кто что выбрал)

Очевидно одно: пора бы уже и поиграть в игры! Уже завтра мы выпустим игру "Зимняя Хижина" в очень-очень раннем доступе. Ждем сами, чтобы скорее поиграть из магазина VK Play :-)

Вы нас спрашивали что за игра и на что похожа. Кто-то писал про Long Dark, кто-то про Forest и Son of the forest, но Зимняя Хижина совсем о другом. Это игра-медитация. Если в Long Dark герой после катастрофы идет искать бывшую жену и вынужден выживать в суровой канадской глубинке, а в Forest мы оказались вдали от цивилизации (опять из-за катастрофы) и вынуждены сражаться с аборигенами и строить постройки, то у нас совсем другой вайб.

Зимняя Хижина - это социальная игра, игра про наше с вами настоящее и про атмосферу. У нас не будет людоедов-аборигенов или бандитов, сбежавших из тюрьмы. У нас будет полное погружение в себя и в одиночество. Наш герой устал от навязанного нашей цивилизацией порядка и уходит в лес, куда глаза глядят. И там просто начинает жить свою настоящую жизнь, вдали от ипотек, кредитов, турецких сериалов и прочего зла.

Наш герой находит заброшенную хижину и обживается. Рубка дров, копание снега, разжигание костра, приготовление пищи, лут предметов, исследование зимнего леса, чтение записок и даже книг, а в дальнейшем зимняя рыбалка и легкий крафт (например скворечник) - вот о чем Зимняя Хижина.

Игра - манифест. Игра про наше современное российское общество, в котором мы создали даже настоящее радио, на котором будем вещать на актуальные темы и в планах добавить очень и очень много всего.

Игра, которая будет близка и понятна абсолютно всем, кто родился и вырос в России или любой стране СНГ.

А что в ней будет появляться и куда проект пойдет дальше - зависит от вас! Изучая ваши мысли и рекомендации, мы будем менять направление игры и на ходу создавать мир.

Уже завтра! Выход в очень-очень ранний доступ тут:

https://vkplay.ru/play/game/zimnjaja-hizhina